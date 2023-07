Piazza Cittadella, il piano approvato in Consiglio Comunale. La Giunta: Trovata una soluzione. Proteste dagli attivisti e l’opposizione lascia l’aula

Piazza Cittadella, il tema si è spostato in Consiglio Comunale dopo l’approvazione in commissione del piano di riequilibrio economico e finanziario per la costruzione del discusso parcheggio interrato.

Il voto si è tenuto in un aula mezza vuota, infatti l’opposizione ha deciso di uscire per dimostrare dissenso sulle modalità di presentazione della documentazione. Il piano è stato approvato con 19 voti favorevoli e l’astensione dei Liberali.

Prima dell’inizio dei lavori, fuori dal Comune, è scattata la protesta di gruppo di attivisti, tra questi anche Legambiente e Europa Verde, con un cartello con la scritta “Giù le mani da Cittadella”. Secondo i manifestanti il progetto sarebbe dannoso per le casse pubbliche e l’ambiente.

Piazza Cittadella, il piano approda in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è iniziato con la richiesta di sospensiva, bocciata dalla maggioranza, della Consigliera Sara Soresi. Secondo la capogruppo di Fratelli d’Italia, i consiglieri hanno avuto poco tempo per esaminare la documentazione. Su questo punto ha risposto Boris Infantino dicendosi perplesso perché la documentazione del piano, secondo l’esponente di Piacenza Coraggiosa, è stato inviato nei tempi previsti.

Un’altra istanza per fermare i lavori in aula è stata presentata da Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia. Per protesta il gruppo di FdI ha indossato delle magliette con su scritto “Politica di fretta, decisione sospetta” e poi i consiglieri hanno abbandonato la seduta.

Foto della protesta dell’opposizione con delle magliette

Troppa fretta nel presentare il documento in aula anche per i Consiglieri di opposizione Jonathan Papamarenghi e Massimo Trespidi. Contrarietà al percorso del piano giunto in Consiglio Comunale è stato espresso anche dall’ex Sindaca Patrizia Barbieri, ora capogruppo della civica di centrodestra. Secondo l’ex prima cittadina la delibera andrebbe inviata ad Anac prima di assumere una decisione politica.

Critica anche le Lega con Luca Zandonella stupito dall’assenza del parere dell’avvocatura, mentre Luigi Rabuffi di Alternativa per Piacenza torna sulla velocità nel presentare la documentazione in aula.

Tra la maggioranza, il capogruppo del Partito Democratico Andrea Fossati critica l’opposizione per la mancata partecipazione al voto, mentre su Piazza Cittadella, parla di questione affrontata con coraggio dalla Giunta Tarasconi.

Secondo Salvatore Scafuto del Pd, non costruire il parcheggio o una risoluzione contrattuale Gps Parking non sono soluzioni vantaggiose perché potrebbero portare a eventuali contenziosi.

Decidere porta sempre una grande discussione, secondo la Consigliera Paola De Micheli (Pd): “La burocrazia non la vuole nessuno, ma poi andiamo a chiedere un sovraccarico di autorizzazioni. Questa Amministrazione ha sempre detto di voler affrontare e risolvere la questione Piazza Cittadella. Oggi inizia un percorso”.

L’Intervento dell’Assessore Bongiorni in Consiglio Comunale

Ho riflettuto sull’appunto che il consigliere Cugini mi ha fatto in merito all’attribuzione dell’aggettivo “simbolica” alla vicenda di Piazza Cittadella. E credo avesse ragione lui sia perché, in effetti, non c’è alcun valore simbolico in un atto di questa natura, sia perché in questi mesi passati – una decina di mesi circa – si è semplicemente lavorato per capire come provare a dare una soluzione a una questione di vecchia data. Quindi è vero, nulla di strano. Un approccio naturale e connaturato al ruolo stesso dell’amministrare.

In questo caso si è partiti da una chiara volontà politica, peraltro mai nascosta dalla Sindaca, che si è tradotta in Linea di mandato e quindi in obiettivo da perseguire per questa Giunta. Lo si è fatto muovendo da uno scrupoloso studio degli Atti amministrativi che, nel corso del tempo, si sono stratificati e che di fatto rappresentano l’unico binario di riferimento da percorrere, sul quale appunto riteniamo sia stata costruita la proposta di soluzione.

E a tali Atti ci siamo infatti rigorosamente attenuti, nell’altrettanta doverosa logica di continuità amministrativa. Non ripercorrerò la cronistoria anche perché alcuni di voi, avendone peraltro vissute in prima persona alcune fasi, la conoscono probabilmente meglio di me. Ma soprattutto perché – e ci tengo a esplicitarlo – sono convinto che da parte di tutti coloro che nel corso del tempo se ne sono occupati, ci sia stata l’assoluta buona intenzione di operare per il meglio e, quindi, nella direzione della massima tutela del Comune di Piacenza.

Responsabilità politica e amministrativa

Oggi anche questa Amministrazione sta cercando di fare la stessa cosa, assumendosi la responsabilità politica e amministrativa di scegliere e di provare a dare una soluzione alla vicenda di Piazza Cittadella. Così come Dirigenti, Uffici tecnici di diversi settori e consulenti sono stati chiamati e investiti della responsabilità di cercare una via per sbloccare quello stallo in cui questa vicenda era scivolata, anche per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà di alcuno.

Responsabilità che si sono pienamente assunti, nei fatti e nei conseguenti atti prodotti. A questa ipotesi di soluzione hanno lavorato con impegno e competenza, e per questo credo che a loro debba andare un particolare ringraziamento, soprattutto perché questa è la dimostrazione che il settore pubblico, spesso bistrattato, ha al proprio interno importanti professionalità. Altrettanto, credo sia doveroso valorizzare il lavoro del Collegio dei Revisori, che ha svolto un’accurata e meticolosa attività di analisi e verifica. Un prezioso lavoro di controllo a salvaguardia indispensabile per il nostro Ente.

Proposta di soluzione

Oggi abbiamo su questi banchi una proposta di soluzione. Nel merito ce lo siamo già detti più volte: non stiamo parlando solo di una semplice opera pubblica, ma di una pratica che deve ricondursi a un impegno di oltre 10 anni fa. Tempi e contesto forse differenti, ma quella decisione – e il relativo atto allora sottoscritto – restano l’unico riferimento ancora oggi. Pertanto poco importa se questa vicenda dovrebbe essere già conclusa, ma anche per questo riteniamo sia giunto il momento di fare un passo avanti.

Il 29 dicembre scorso, con delibera di Giunta, abbiamo ribadito l’interesse pubblico. Sottolineo ‘ribadito’ perché è lo stesso interesse sul quale nel 2012 fu fondato il Partenariato pubblico-privato. Da qui il relativo contratto che lega la gestione dei parcheggi di superficie, così come della rimozione e della custodia delle auto, alla realizzazione del parcheggio interrato di Cittadella e la riqualificazione di tutta la piazza.

Sempre ricordando che non vi è alcun capitolo di Bilancio comunale per quest’opera, e che a finanziarla saranno i soli fruitori dei posteggi a pagamento della città. Un parcheggio che – è vero – nel 2008 fu iscritto nell’allora Piano triennale delle OO.PP. per una capienza di 758 posti auto, ma che a fronte delle ispezioni e dei carotaggi successivi, fu già nel 2012 previsto in Contratto per 260 posti con relativo PEF di copertura dei costi. Questo perché fu posto il limite dei 12 metri di profondità dell’opera.

Al Tavolo tecnico, svolto in contraddittorio tra il Comune e la società titolare della concessione, è quindi spettato il compito di valutare la possibilità o meno di trovare un riequilibrio del PEF che, a parità di criteri di allora, attualizzasse i valori a oggi. Perché è evidente a tutti che nel frattempo siano cambiati lo scenario complessivo e il valore necessario per la realizzazione dell’opera, soprattutto alla luce dei rincari dei materiali e dell’andamento dell’indice ISTAT.

Meccanismo e dinamica che sono stati applicati pari pari nella rivalutazione di tutte le opere in corso che avessero un quadro economico datato, dalle opere finanziate col PNRR in giù. Tavolo tecnico che, ribadisco, si è svolto in un contraddittorio che, come si evince da alcuni passaggi dei verbali, è stato anche aspro e che non prevedeva certo esiti scontati a priori.

Tant’è che in attesa della sua conclusione e senza peraltro avere elementi in merito, ci siamo comunque posti anche il problema dell’eventuale interruzione del servizio di gestione delle strisce blu, essendo un servizio ordinario e continuativo che decade immediatamente con la revoca o il recesso del contratto medesimo.

Ma lo dico soprattutto perché né c’è stata alcuna interferenza da parte di Sindaca o Giunta nei lavori del Tavolo tecnico, né alcuna pressione da parte del Concessionario alla parte politica o tecnica che sia. Perché un conto è la volontà di provare a risolvere una situazione, altra cosa è mettere in dubbio la correttezza o la professionalità di chi prova a risolvere tale situazione. Il tutto si è svolto peraltro nella consapevolezza di essere attenzionati da organismi governativi di controllo quali ANAC e DIPE. Il che, va da sé, ha aggiunto uno scrupolo e un’attenzione ancora superiore da parte di tutti, sia in termini di responsabilità sia di legittimità.

Nel tempo si è sempre osservato scrupolosamente quanto prescritto da questi Enti, e così si è fatto ovviamente anche ora. Nella reciproca consapevolezza dei ruoli: quello di chi deve amministrare – quindi scegliere e produrre atti – e quello di chi deve controllarne la legittimità e la correttezza. Per questo richiamavo prima anche la responsabilità dei nostri Dirigenti, che in questa logica hanno per primi agito e operato. E lo dico anche alla luce dello stesso parere del DIPE che, esplicitamente, lo definisce egli stesso “non vincolante”, non assumendosene quindi alcuna responsabilità a priori.

Inoltre il PEF è stato sottoposto per asseverazione a un Ente terzo e, naturalmente, abbiamo un obbligo informativo verso ANAC per doverosa verifica di legittimità di tutti gli atti. Per quanto riguarda il PEF, infatti, si è chiarito anche nel corso della Commissione che le leve di riequilibrio non potevano essere diverse per un atto di questa natura. Ossia partendo dalla valorizzazione dell’opera – con un quadro economico che passa da 10.000.000 a 14.700.000 di euro circa – per agire sull’attualizzazione dei valori di canone, sulle tariffe e sulla durata della concessione.

Tariffe e durata della concessione

Dei 4.700.00 euro circa di maggiori costi da prevedere, 1.070.000 circa restano a totale carico dell’investitore privato, mente i restanti 3.600.000 circa (iva compresa) rientrano nel quadro di riequilibrio economico finanziario. Si prevede un aumento di tariffa oraria per le prime 3 ore di 45 centesimi (di cui 17 sono per effetto di adeguamento ISTAT).

Il canone viene ricalibrato, a partire dalle annualità 2020 e 2021, secondo gli stessi valori che ipotizzò il Tavolo tecnico di allora ossia 660mila euro. Da qui in avanti l’andamento progressivo è il seguente: un importo minimo garantito di 800mila euro nel 2022; 850mila euro nel 2023 e 2024; 800mila euro per l’anno 2025; 900mila euro fino al 2039; 1.100.000 euro fino al 2043.

Infine, la concessione viene infatti estesa di 4 anni, ossia dal 2039 al 2043, passando quindi da 27 a 31 anni complessivi. La proposta di Delibera assume quindi tale ipotesi di riequilibrio. Ma in particolare vorrei richiamare l’attenzione a due allegati: alla Matrice dei rischi – che attesta, come giusto che sia, il rischio in modo evidente a carico del Concessionario – e la relazione prodotta dal dott. Massimo Sandoni che compara tra loro altri diversi scenari, che nel caso crediamo siano gli unici possibili. Questo credo sia esattamente il punto: oggi, dati i diversi scenari contemplati, siamo chiamati a scegliere quale sia la possibile soluzione a maggior garanzia dell’Ente, stabilendo implicazioni e saldo tra eventuali costi e benefici.

E proprio da questa comparazione ci siamo persuasi che la strada da percorrere sia quella indicata dalla proposta di Delibera. Ogni altra soluzione, infatti, mette il Comune nella condizione di dover sostenere più costi che benefici. Per quanto riguarda la rimodulazione del canone, anche questo è stato attualizzato congiuntamente agli altri valori, perché difficilmente oggi si riuscirebbe a concordare a mercato una cifra pari a 1.200.000 euro minimo anno. Ma anche a fronte di un minor introito da canone, rispetto alla cifra originariamente stabilita, di 2.400.000 euro circa da qui al 2043 – ossia circa 120.000 euro anno – a conti fatti i benefici dell’operazione restano positivi rispetto alle altre ipotesi di recesso o revoca.

Vale per le tempistiche di intervento e di contenzioso, per l’interruzione del servizio di gestione dei parcheggi e affini, per le penali previste a titolo di risarcimento e per i fondi propri che il Comune dovrebbe prevedere sia per la riqualificazione della piazza stessa, sia come quota di co-finanziamento inserita nel PEF di Piazza Cittadella relativa al Bando Periferie per la riqualificazione di Piazza Casali. Valore 1.200.000 euro. Aree che sono ormai legate a doppio filo e che crediamo debbano andare di pari passo, sia per la loro dislocazione e armonizzazione, sia per poter massimizzare il numero di posti auto in quel comparto di città.

Altra soluzione rispetto a tali scenari, sinceramente, non la vediamo. A meno che si contesti nel merito lo stesso interesse pubblico dell’opera, che è una posizione assolutamente legittima ma che, rientrando plausibilmente nello scenario della revoca unilaterale da parte del Comune, ci pone nelle stesse condizioni di sproporzione tra costi e benefici.

C’è qualche eventuale rischio da correre? Certo, molti dei quali però si ritrovano parimenti in tutte le opere pubbliche. E consapevolmente, almeno quelli ipotizzabili, abbiamo provato a passarli in rassegna. Partiamo dall’affidabilità della società e dei soggetti che rientrano nella compagine. Il primo tassello sarà la bancabilità dell’opera, visto che il PEF ha riportato a sostegno di essa lo stesso indice di reddittività parametrato al 2012.

Lo ha chiarito bene in Commissione l’ing. De Micheli di Avalon quanto nessuna banca abbia, nei fatti, la benché minima intenzione di rischiare il proprio denaro relativamente a un’opera della quale il Concessionario detiene il solo diritto di superficie temporaneo, quindi garanzia decisamente insufficiente. Qui crediamo si misurerà nel concreto la solidità degli interlocutori, garanzia che riteniamo prioritaria al fine di poter prevedere un percorso di realizzazione il più lineare possibile.

Anche per questo abbiamo scelto di recepire in Delibera i principi espressi dal DIPE e gli elementi essenziali dell’Addendum contrattuale che dovrà essere eventualmente sottoscritto, ma di posticipare la sua formulazione e sottoscrizione solo al momento in cui il Concessionario produrrà il PEF asseverato da un istituto bancario e la relativa fidejussione assicurativa a prima richiesta. Addendum che, come abbiamo già detto e nonostante sia di sola competenza dirigenziale, ci impegniamo fin da subito a illustrare in Commissione per opportuna informazione.

Eventuali ritrovamenti archeologici

Passiamo al tema di eventuali ritrovamenti di reperti archeologici. Il rischio c’è, nonostante ricordiamo che la stessa Soprintendenza abbia comunque autorizzato lo scavo. Sarà uno scavo dovutamente controllato – come peraltro ogni volta che si scava in ogni area della città – e per il quale si procederà a vista, consapevoli anche dei potenziali ritardi e – giustamente – del parere vincolante su tutto e tutti della Soprintendenza stessa.

Dal punto di vista economico, rispetto a questa partita, è già stato previsto all’interno del PEF un valore fino a 1.400.000 euro, di cui 1.000.000 a carico del Concessionario, cifra oltre alla quale sarà il Comune a dover intervenire per eventuale rimozione e messa in sicurezza del materiale rinvenuto. Ci siamo posti anche il tema idraulico. Colgo intanto l’occasione per comunicare che Ireti ha completato l’ispezione e la mappatura dei rivi urbani che sta depositando presso ATERSIR, in qualità di Committente. E anche in questo caso, da una prima valutazione seppur informale, non risultano al momento impedimenti relativi a condotti attivi.

Aree verdi

Infine il tema della presenza o meno di aree verdi nei diversi progetti di riqualificazione delle piazze Cittadella e Casali, altra questione che avvertiamo importante e che ci sentiamo di porre all’attenzione sia della Soprintendenza sia dei progettisti per una loro attenta valutazione. Per tutti questi motivi pensiamo di aver compiuto un percorso lineare, coerente e cautelativo per l’Ente. Mossi quindi da una volontà politica e affidandoci alle valutazioni di tecnici, così come peraltro accade in tutti gli altri casi di opere pubbliche e, in generale, nella quotidiana azione amministrativa stessa.

Questa sarà eventualmente un’opera che porta con sé grande attenzione, cosa che ritengo naturalmente positiva. Proprio perché siamo tutti chiamati a vigilare e, avendo cercato di ristabilire ordine alla vicenda attraverso questa proposta di Delibera, ora più che mai dovremo essere come Ente inflessibili e intransigenti rispetto agli impegni presi dal Concessionario. Mi auguro quindi di essere almeno riuscito a spiegare l’importante lavoro fatto in questi dieci mesi circa, nell’intenzione di dare un contributo positivo all’evolversi di questa vicenda.

Comunicato stampa del Laboratorio della Cultura e dell’Arte

“Piazza Cittadella: aiuto!” è l’istallazione/performance di Public Art realizzata dal laboratorio della Cultura e dell’Arte lunedì 31 luglio 2023 di fronte al Comune di Piacenza contro il blitz agostano della Giunta in Consiglio Comunale per l’approvazione del progetto di Parcheggio interrato con il conseguente abbattimento del giardinetto di 16 alberi e della storica palazzina razionalista

L’iniziativa si è articolata nella realizzazione di un installazione sonora, nella realizzazione di magliette contro il parcheggio interrato, indossate da molti presenti in Piazzetta Mercanti ed in Consiglio Comunale e con la distribuzione di un volantino firmato oltre che dal laboratorio anche da Fate – Fondo Ambiente e Territorio, da Italia Nostra- Piacenza e da Italia Nostra Emilia Romagna.

Il Laboratorio non considerando conclusa la battaglia con il voto in Consiglio Comunale preannuncia già nel mese di Agosto nuove iniziative di denuncia e contrasto alla decisione della amministrazione Tarasconi