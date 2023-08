Parcheggio in Piazza Cittadella, Rabuffi si dimette da Presidente della Commissione. Il centrodestra: “Solidarietà al consigliere”

Piazza Cittadella, dopo il voto in Consiglio Comunale Rabuffi si dimette da Presidente della Commissione presidente della Commissione Consiliare 5 della legalità e antimafia. Il Consigliere Comunale è rammaricato per non aver avuto risposta dall’Amministrazione Comunale alla richiesta di maggior tempo per richiedere un’audizione sulla questione legata alla costruzione del parcheggio interrato di Piazza Cittadella.

Rabuffi ieri in Consiglio Comunale ha abbandonato l’aula al momento del voto sul piano di riequilibrio finanziario dell’opera.

La solidarietà del centrodestra piacentino che fa parte della Commissione

“Esprimiamo solidarietà al consigliere Rabuffi, che è stato portato inevitabilmente a dimettersi a causa del comportamento ottuso ed arrogante della maggioranza: a cosa serve rimanere Presidente di una commissione consiliare che affronta tematiche così importanti se, nel momento in cui sarebbe stato molto utile convocarla – con le dovute tempistiche -, viene risposto picche dall’amministrazione comunale?

Tutti i commissari facenti parte della commissione – anche quelli di maggioranza – avrebbero avuto certamente a disposizione maggiori elementi per giudicare la pratica nel suo complesso se si fosse approfondita anche dal punto di vista della legalità e della trasparenza, anche alla luce delle recenti non rassicuranti pubblicazioni. Ancora una volta l’amministrazione Tarasconi mostra la doppia faccia tra la campagna elettorale, dove prometteva ascolto e partecipazione per i problemi della città, e l’arroganza nel gestire la cosa pubblica in questo primo anno di mandato.”

Queste le parole di Luca Zandonella, Sara Soresi, Jonathan Papamarenghi, Barbara Mazza.