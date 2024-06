Nella serata di ieri, le Volanti intervenivano in via Dante per un soggetto di origine marocchina in stato di alterazione alcolica, che riferiva di essere stato picchiato da altre tre persone.

Sono in corso accertamenti anche al fine di chiarire la confusa dinamica riferita dal soggetto, mediante l’acquisizione di immagini riprese dalle telecamere e l’ascolto dei testimoni.