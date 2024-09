Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio premiata dall’amministrazione comunale

Domenica 22 settembre la Pallavolo San Giorgio è stata presentata alla cittadinanza nel contesto del tradizionale Festa del Fungo. Manifestazione che si svolge ogni anno a San Giorgio Piacentino. Presente tutta la squadra e lo staff tecnico che parteciperà per la prima volta al campionato nazionale di serie B1.

Il presidente Giuseppe Vincini ha ricevuto dalla sindaca Donatella Alberoni una targa al merito sportivo per l’importante traguardo raggiunto che vedrà il nome di San Giorgio Piacentino, tra i più piccoli del girone B, attraversare buona parte dell’Italia del Nord (Lombardia ed Emilia) e del Centro (Toscana).

Precampionato

In attesa dello storico debutto in campionato, calendarizzato per sabato 12 ottobre, ore 18 contro il Volley V.P. Canniccia, Arfini e compagne hanno sostenuto, sabato 21 settembre, un test congiunto con l’Issa Novara, chiuso 2-3 a favore delle piemontesi (18-25, 20-25, 25-22, 25-20, 6-15). Il precampionato proseguirà nel prossimo fine settimana la partecipazione alla quarta edizione del torneo ‘Il Sorriso di Ele’ ad Albisola nel savonese. Manifestazione vinta lo scorso anno dalla Pallavolo San Giorgio. La squadra di coach Matteo Capra se la vedrà con il Club Fenera 76 (serie B2 e giovanile del Chieri di A1), Celle Varazze Volley e Vigo Albenga.