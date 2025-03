Pighi di nuovo al Piacenza? Il punto di vista di Amorini: “Tra pochi giorni il ritorno sarà realtà”

Si parla di cambiamenti societari in casa Piacenza calcio e di un possibile ritorno di Roberto Pighi. Questo il punto di vista del nostro esperto Andrea Amorini: “Il puzzle è ancora tutto da mettere a posto, ma l’orientamento dei soci sembra questo. Pighi, tra l’altro, aveva dato l’ok già da qualche tempo. Cosa può portare? Sicuramente soldi, in modo da vincere il campionato di Serie D il prima possibile. Alcuni soci minoritari rimarrebbero come sponsor, mentre i quattro azionisti più importanti (Gatti, Rigolli, Polenghi, Monti) andrebbero a creare la vera e propria società. Si parla della riduzione di tante spese, a partire dal settore giovanile. A mio parere una scelta sbagliata. Nel giro di una decina di giorni la situazione si dovrebbe definire con il rientro di Pighi”.

