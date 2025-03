“Fare Cinema” sbarca al Bari Film Festival con Sergio Rubini, proiettato il corto La tela: “Una grande soddisfazione”

Fare Cinema sbarca al Bari International Film & TV Festival che questa mattina ha accolto al Teatro Petruzzelli la proiezione de “La tela”. Parliamo del cortometraggio diretto da Sergio Rubini e realizzato nell’ambito dell’edizione 2014 del corso di alta formazione cinematografica “Fare Cinema” di Fondazione Fare Cinema. Si tratta ovviamente del corso ideato dal regista Marco Bellocchio negli anni Novanta e oggi confluito nell’offerta di “Bottega XNL” del Centro XNL Piacenza (sede di Fondazione Fare Cinema) della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il corto “La tela”

Il corto “La tela”, insieme al lungometraggio “Il viaggio della sposa” che Rubini diresse e interpretò con Giovanna Mezzogiorno nel 1997 e di cui il corto girato a Bobbio con gli allievi e le allieve di Fare Cinema è poetica appendice, è stato proiettato in occasione della consegna a Sergio Rubini del Premio “Arte del Cinema”, un riconoscimento che il Bif&st assegna “per l’eccellenza creativa nella continuità dell’opera” ai protagonisti più prestigiosi della scena contemporanea.

La soddisfazione di Paola Pedrazzini

“Sapere che La tela è stato proiettato al Bari Film Festival a distanza di dieci anni dalla sua realizzazione e che è stato scelto per rappresentare la poetica di un grande protagonista del cinema contemporaneo come Sergio Rubini mi riempie di gioia“, commenta Paola Pedrazzini, direttrice di Fondazione Fare Cinema.

“Ringrazio il direttore artistico del Festival Oscar Iarussi per l’attenzione e la sensibilità dimostrate con la scelta di questo piccolo, prezioso gioiello cinematografico e ringrazio Sergio, che aveva guidato quell’edizione di Fare Cinema con entusiasmo e generosità”.

Il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Soddisfazione anche da parte di Mario Magnelli, Vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano che fin dalle origini ha sostenuto Fare Cinema. “É motivo di grande orgoglio per noi sapere che il cortometraggio che Sergio Rubini ha realizzato con i corsisti di Fare Cinema sia stato proiettato in occasione della consegna di un premio così prestigioso. E’ un’ulteriore conferma del valore e della bontà del progetto Fare Cinema. Un progetto che oggi è parte del più ampio percorso Bottega XNL del nostro Centro per le Arti Contemporanee“.

“La tela”, girato nel 2014 a Bobbio nel chiostro della Chiesa di San Francesco, nei boschi e sulle colline intorno al borgo e in una sala del castello medievale di Rivalta, durante le settimane intensive di corso estivo, era stato presentato al Bobbio Film Festival nel 2015, mentre l’anno successivo era stato selezionato per il Festival Cinema al Maxxi di Roma e per Visioni Italiane alla Cineteca di Bologna.

Ambientato a Bobbio nel XVII secolo, il cortometraggio in costume racconta di una preziosa tela olandese, dono di nozze che un povero servo (interpretato dall’attore Roberto Abbiati) si trova a dover recapitare presso una nobile famiglia dopo un lungo e rischioso viaggio a cavallo. Scritto da Rubini insieme a Carla Cavalluzzi e prodotto da Paola Pedrazzini e Pier Giorgio Bellocchio (presente nel corto anche in veste di attore) per Fare Cinema, il cortometraggio d’autore si avvale della fotografia di Enzo Carpineta, delle scene di Simone Braguglia, dei costumi di Daria Calvelli, del montaggio di Valeria Sapienza e delle musiche di Carlo Crivelli e vede in scena, oltre ad Abbiati, il bolognese Bob Messini, Pier Giorgio Bellocchio, il compianto Gianni Schicchi e Alberto Bellocchio.

LA TELA (Italia, 2014, 25 min)

regia Sergio Rubini

sceneggiatura Sergio Rubini, Carla Cavalluzzi

con Roberto Abbiati, Bob Messini, Pier Giorgio Bellocchio, Gianni Schicchi, Alberto Bellocchio

prodotto da Paola Pedrazzini per Associazione Marco Bellocchio

produzione esecutiva Paola Pedrazzini, Pier Giorgio Bellocchio

fotografia Enzo Carpineta Montaggio Valeria Sapienza

scenografia Simone Braguglia

costumi Daria Calvelli

musica Carlo Crivelli

suono Riccardo Milano

