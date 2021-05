Ritorno alla normalità, anche la piscina comunale di Cadeo riapre al pubblico

Al via alla stagione estiva 2021 per la piscina comunale di Roveleto. Mercoledì 2 giugno inaugurazione ufficiale con la riapertura al pubblico prevista per le ore 12.

“La gestione della nostra piscina è stata concessa alla Virtus & Sport S.r.l. – spiega Marco Bricconi, sindaco del Comune di Cadeo- e la convenzione sarà valida fino al 30 settembre del 2027. Siamo lieti di inaugurare uno spazio simbolo di sport, vita all’aria aperta e soprattutto di relazione. Anche in questo tempo di emergenza sanitaria è possibile vivere occasioni di divertimento e relax, in piena sicurezza grazie a tutti gli accorgimenti predisposti dai gestori”.

“Anche in questo periodo segnato da difficoltà e normative stringenti cercheremo di dare il meglio – racconta Umberto Raimondi presidente di Virtus & Sport -. La piscina sarà un luogo sicuro e da vivere in serenità: dalla registrazione degli accessi all’ingresso, passando per gli ingressi contingentati e le sanificazioni. Ricordo che l’acqua della piscina non rappresenta un veicolo di contagio: il cloro, come l’alcool, è uno dei principali disinfettanti utilizzati per combattere i virus”.

“La piscina riapre con numerose novità – aggiunge Raimondi -; dai nuovi lettini e ombrelloni di ottima qualità in stile Riviera Romagnola, all’impianto di video sorveglianza, fino ai nuovi giochi gonfiabili dedicati ai bambini e al nuovo impianto audio. Inoltre, come ogni anno saranno organizzati corsi di nuoto e fitness acquatico per bambini e adulti, corsi di spinning, corsi di ginnastica dolce per over65 e un corso serale di ginnastica per adulti al ritmo di musica”.

“In questi giorni ad ogni alunno delle scuole di Cadeo consegneremo direttamente a scuola un ingresso gratuito in piscina valido per un alunno e un accompagnatore da utilizzare il 3 o 4 giugno 2021. Un piccolo dono, offerto dall’ Amministrazione Comunale in collaborazione con Virtus & Sport s.r.l. per far conoscere a tutti il nostro impianto sportivo e regalare qualche ora di divertimento”, sottolinea la vicesindaca Marica Toma.

La piscina, a partire da mercoledì 2 giugno sarà aperta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12,00 alle 19,00 e martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 10,00 alle 19,00.