Placentia Half Marathon 2022, quasi 8mila partecipanti tra gara ed eventi collaterali – AUDIO

25^ PLACENTIA HALF MARATHON

Domenica 8 maggio dalle 08:45 in diretta su RADIO SOUND (Fm 95 e 94,6)

Dal 3 al 7 maggio alle 13:30 “Aspettando la Maratona”, notizie, curiosità e anticipazioni.

Placentia Half Marathon 2022, quasi 8mila partecipanti tra gara ed eventi collaterali. E’ un appuntamento agonistico di grade richiamo e tradizione – commenta il delegato del Coni a Piacenza Robert Gionelli. Veniamo da due edizioni virtuali per le restrizioni causate dall’emergenza Covid e questo è l’anno della ripartenza. I numeri sono importanti nonostante sia stato stravolto il calendario anche delle altre manifestazioni. Siamo in mezzo a due maratone molto conosciute come la Stramilano e la competizione di Verona. A Piacenza con tutti gli eventi collaterali arriveremo a quasi 8mila partecipanti, credo che sia l’evento più partecipato dal punto di vista sportivo della nostra provincia.

Robert Gionelli

Laura Bocciarelli Vice Presidente CSV Emilia, il Centro servizi per il volontariato, ha parlato a Radio Sound della Camminata delle Associazioni all’interno della Placentia Half Marathon. “L’iniziativa partirà dal Pubblico Passeggio e prevede un percorso di 3 chilometri. Quindi una situazione tranquilla, alla portata di tutti. La partenza è prevista alle ore 9 45, dopo il passaggio dei maratoneti, e l’arrivo è programmato all’Arena Daturi. L’obiettivo, oltre quello di promuovere l’attività di volontariato del nostro territorio, è di fornire a ogni singola persona l’occasione per dare un piccolo contributo a una delle associazioni accreditate”.

Laura Bocciarelli