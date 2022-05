App e navette per garantire il trasporto pubblico fino a tarda sera, nasce il servizio Tuobus

Il trasporto pubblico si estende agli orari serali con il nuovo progetto Tuobus, nato dalla collaborazione tra Comune di Piacenza, SETA e TEMPI. Si tratta di un vero e proprio servizio navetta che dal lunedì al giovedì sarà attivo dalle 20,30 a mezzanotte, mentre al venerdì e al sabato si estenderà fino all’una di notte.

Per accedere è sufficiente il normale biglietto (o abbonamento) utilizzato per il normale trasporto pubblico. Poi, utilizzando l’app Tuobus sarà possibile prenotare una corsa, sfruttando le consuete fermate del trasporto pubblico. Attraverso l’app si chiede un passaggio e il pulmino arriva. Sono infatti tre i pulmini a disposizione, uno dei quali anche funzionale per il trasporto delle persone con disabilità.