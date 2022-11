Placentia Half Marathon, 26a edizione: aprono ufficialmente le iscrizioni

La 25^ edizione è stata una delle più sofferte: due sospensioni, causa covid, e poi tante incertezze. Anche le previsioni meteo avevano fatto temere una giornata difficile. Invece tutto è andato per il meglio.

Ora inizia il “lavoro” per organizzare la 26^ edizione: l’obiettivo è riuscire a creare le condizione affinchè si possano rivivere le stesse emozioni provate quest’anno.

Placentia Marathon nasce come “maratona del cuore”. Questo appellativo/definizione è conseguenza del fatto che, circa 30 anni fa, si era deciso di organizzare una manifestazione sportiva per devolvere fondi ad Unicef. Sport e solidarietà. Allora era qualcosa di assolutamente fuori dall’ordinario.

Dalla 25^ edizione è nata una nuova espressione che crediamo ci accompagnerà: la maratona del sorriso.

“Maratona”, perché nasciamo con i 42.195 mt e questa distanza ci è rimasta nel cuore; per capire perché “del sorriso” occorre guardare i volti di tutti i coloro che si sono trovati a correre tra oltre 1500 bambini (e altre 3000 persone) che tendevano le loro mani per ottenere e donare il “battimano” simbolo di incoraggiamento e condivisione. Un’emozione unica per chi corre, una grande esperienza sportiva per i bambini, una soddisfazione immensa per noi che ci siamo ritrovati, più per caso che per merito, a facilitare un momento di promozione sportiva più unico che raro.

Foto e video entusiasmanti che però non riescono a dare l’idea di cosa accada in realtà. Forse solo i volti raggianti degli atleti (i bambini si cerca di fotografarli meno) possono forse fornire qualche indizio.

La 26^ PHM sarà anche altro, come ogni anno. Iniziative sportive e culturali tutte finalizzate alla solidarietà, ad iniziare dal sabato pomeriggio. Sono aperte e pensate per ogni tipo di capacità ed allenamento, davvero rivolte a tutti.

Sarà una grande festa, vivetela con noi.

Visita il Sito | Iscrizioni già aperte | L’iniziativa ScopriPiacenza