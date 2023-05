Placentia Half Marathon: forze dell’ordine e amministratori pronti al via per la 26esima edizione – FOTO e AUDIO

Si è celebrata questa mattina la tradizionale consegna dei pettorali ai rappresentanti delle istituzioni, delle Forze dell’ordine e di Polizia, stamani a Palazzo Farnese. Tutto pronto dunque per la Placentia Half Marathon, in programma domenica 7 maggio.

Se l’assessore alla Cultura Christian Fiazza correrà i 21 km della gara ufficiale (mentre per la prima volta, a causa di un infortunio, non potrà farlo il consigliere Massimo Trespidi), la sindaca Katia Tarasconi ha ricevuto dalla Consulta degli Studenti – per mano di Riccardo Dallacasagrande – il pettorale per la Marcia Rosa da loro organizzata, così come parteciperanno alle diverse camminate in calendario gli assessori Mario Dadati, Francesco Brianzi e la presidente del Consiglio comunale Paola Gazzolo.

In rappresentanza dei main sponsor, stamani, sono intervenuti il consigliere Robert Gionelli per la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il direttore generale della Banca di Piacenza Angelo Antoniazzi e Francesco Lizzi per Decathlon.

“Grande parte del consiglio comunale parteciperà perché si tratta di uno degli eventi più vivi della nostra comunità. La Placentia Half Marathon è un appuntamento unificante”, commenta Paola Gazzolo, presidente del consiglio comunale.

“Il programma cresce qualitativamente e quantitativamente ogni anno ed è bello vedere come siano sempre in numero maggiore le associazioni che si avvicinano ogni anno di più a questo evento, associazioni del mondo del volontariato, dello sport, della cultura”, commenta Robert Gionelli, presidente del CONI.