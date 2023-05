Criminalità e degrado al parco giochi di via Negri, Zanardi (FdI): “Intervenire”

Gloria Zanardi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione urgente all’amministrazione di Piacenza. Obiettivo porre l’attenzione sui quotidiani problemi di degrado ed incivilità che si riscontrano nel parco giochi di via Negri (“Campaccio”) e nelle zone in prossimità dello stesso, che le hanno segnalato i cittadini.

Zanardi rileva: “il parchetto in questione pare sia teatro di innumerevoli episodi di microcriminalità. Oltre al fatto che, nel corso del tempo, i giochi sono stati frequentemente vandalizzati e spesso si trovano rifiuti abbandonati. Rfiuti che, chiaramente, pur dipendendo dalla maleducazione di alcune persone, costituiscono un disagio per tutti, in termini di igiene e decoro”.

L’esponente di Fratelli d’Italia sottolinea come “a causa dei problemi di ordine pubblico e sicurezza, il parco non sia sfruttato da area verde di quartiere per anziani e bambini, come la sua potenzialità imporrebbe. Pertanto, occorrono interventi per garantire ai cittadini la fruizione di tale spazio pubblico conformemente alla sua destinazione. Ma anche per tutelare la sicurezza dei residenti, nonché il decoro urbano della città”.