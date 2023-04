Placentia Half Marathon, ormai ci siamo: 1500 atleti pronti allo start all’ombra di palazzo Farnese – FOTO e AUDIO

Presentata oggi giovedì 27 Aprile nel pomeriggio presso la sala Corrado Sforza Fogliani di Piacenza la 21^ Placentia Half Marathon con la presenza di varie autorità e dei responsabili organizzativi Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti.

La Corsa su strada di 21 km e 97 metri su Strada Agonistica è ufficialmente inserita nel Calendario Internazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera con omologazione “Bronze”.

Il percorso omologato IAAF nel 2022, è giudicato come uno dei più veloci in Italia.

L’evento, organizzato da ASD Placentia in collaborazione con il Comune di Piacenza, ha ottenuto i Patrocini di: Polizia di Stato, Regione Emilia Romagna, Prefettura di Piacenza, Comune e Provincia di Piacenza, CONI, FIDAL, CIP, Unicef.

Una storia iniziata con la ormai super famosa Maratona della neve nel 1996 che inizialmente comprendeva anche una 10 km per poi abbinare all’evento sui 42 km la Mezza Maratona con la sua prima edizione nel 2001. Una storia di maratona fermatasi con la sua ultima edizione nel 2013 la 18^, che fu l’occasione per festeggiare la sua maggiore età.

La storia è poi proseguita con la sola Placentia Half Marathon fermatasi causa pandemia per due anni nel 2020 e 2021, cosi domenica 7 Maggio è programmata la 21^ edizione della gara sui 21 km e 97 metri, lo scorso anno rimisurata e omologata a livello internazionale dalla Fidal, in questa edizione con ancora aperte le iscrizioni si punta a superare le cifre del 2022 (1050 iscritti con 990 classificati) ora già vicina a quota mille.

LA 26esima PLACENTIA HALF MARATHON

Per il 6° anno, la PHM partirà di fronte a Palazzo Farnese sede dei Musei.

La 26^ Placentia Half Marathon 2023 avrà dunque il Centro organizzativo nell’Arena Daturi. Gli atleti della mezza maratona agonistica, verranno accolti presso le nuove palestre realizzate dalla Provincia e tuttora in uso a scuole e società sportive. Qui i servizi, le docce, gli spogliatoi e il deposito borse, suddivisi tra uomini e donne in ognuna delle due aree.

Previsti circa 1500 atleti agonisti, diversi dei quali di caratura nazionale e internazionale.

Gli atleti e i top runner

Per la parte tecnica degli atleti cosidetti Top il cast è ancora in via di definizione, ma si attende solo qualche ritardatario, al momento molto probabilmente la gara ha sulla carta i suoi favoriti sia in campo maschile che in quello femminile, fatto salvo qualche novità che potrebbe arrivare nel fine settimana corrente o all’inizio della prossima.

Al momento la presenza di Isaac Kipkemboi Too (Ken-1.01’05” p.p.), John Hakizimana (Rwa-1.01’35” p.p.), Ishmael Kalale (Ken-1.00’46” p.p.), Solomon Koech (Ken-1.00’54” p.p.), i quali avranno con loro il keniano Castor Omweni Mogeni che farà da pacemaker, lascia sperare in una gara di buon livello cronometrico. In gara anche due atleti di buon livello dell’Atl. Rodengo Saiano Mico: Youssef Aich (Mar-1.06’26” p.p.) e Issam Madaouh (Ita-1.07’54” p.p.).

In campo femminile al momento favori del pronostico per le due keniane Morine Gesare Michira (p.p. 1.08’40”) e Dorine Jerop Murkomen (esordio sui 21 km ma con 2.32’37” nella Maratona di p.p.) entrambe del gruppo austriaco Run2gheter come Isaac Too e anche per le donne un pacemaker il keniano Simon Kamau Njeri

L’obiettivo non facile è quello di poter migliorare i due prestigiosi record della corsa sia al maschile che al femminile, entrambi ottenuti nel 2015 con l’1.00’41” del keniano Thomas James Lokomwa purtroppo deceduto per un incidente stradale il 21 settembre del 2016 e l’1.09’27” della sua connazionale Viola Jelagat, tra l’altro Lokomwa nel 2016 vinse in 1.00’56” unico atleta in questa gara ad essere sceso sotto il limite dell’ora e un minuto.

Per quanto concerne invece la parte prettamente agonistica la Placentia Half Marathon, gara sui 21 km e 97 metri, vede confermata come nelle ultime edizioni la partenza alle 9,30 nel piazzale antistante Palazzo Farnese e arrivo in Piazza Cavalli, mentre il Centro organizzativo sarà tutto concentrato nel Parco Daturi.

Le iniziative collaterali

Oltre alla gara internazionale, negli anni, sono state affiancate diverse iniziative e progetti sia di promozione sportiva sia di carattere sociale.

Tra queste:

Corri con i Prof

si ripete quest’anno con: “NO GENDER RUNNING” un progetto proposto e organizzato dalla Scuola Media Dante-Carducci di Piacenza: 42 ragazzi, che in coppia si alterneranno a staffetta per i 21 km della gara accompagnati da diversi insegnanti. Arrivo comune in Piazza Cavalli previsto per le ore 11.30.

Generazione Z: L’Atleta iscritta più giovane di sempre , Record per la Mezzamaratona: Grazie alla collaborazione della Consulta degli studenti di Piacenza, alla 26^ PHM parteciperà una ragazza di giovanissima età, considerando che per parteciperà l’età minima è di di 18 anni. Giulia Gallina, studente del Liceo Classico Gioia, atleta di Judo della società Sakura, Scout, le piace leggere e scrivere, volontaria di Libera e quando può suona il pianoforte e, naturalmente, appassionata alla corsa. Giulia è la più giovane atleta (mai neanche nessun uomo) che abbia mai corso la Placentia Half Marathon e Marathon. Sono circa 45.900 atleti che hanno corso la gara a Piacenza in 26 edizioni, mai nessun partecipante sotto i venti anni.

Partecipazioni

Tra gli atleti iscritti, saranno presenti anche alcuni componenti del Consiglio Comunale, L’Assessore Cristian Fiazza, consiglieri comunali e diversi rappresentanti delle forze dell’ordine, tra cui una ventina di Allievi Agenti del 220 corso in atto alla Scuola di Polizia di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza e del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

Bossoni Trophy

5^ edizione del Gruppo Bossoni Half Marathon Trophy. Quattro gare gemellate: Brescia, Orzinuovi, Piacenza e Cremona. Premi speciali a società e atleti.

Andrea e i Corsari della Maratona

L’ organizzazione di volontariato Andrea e i Corsari della Maratona anche quest’anno sarà presente con tre ragazzi spinti da un grande gruppo di Corsari su speciali carrozzine, Francesca Pezza, Rebecca Pini e Zucchini Paolo.

Hope Running ONLUS di Chivasso (TORINO)

Anche questo gruppo, per la prima volta a Piacenza, si unirà ai Corsari con le loro speciali carrozzine, per accompagnare ragazzi disabili lungo il percorso.

Polisportiva Torrile (PR)

Anche il Running team Torrile, si unisce al gruppo di spingitori. Quattro atleti, si daranno il cambio a spingere la speciale carrozzina di Martina Teggi, ragazza disabile, che parteciperà per la prima volta a Piacenza

Minimaratona del Pedibus per UNICEF

Anche quest’anno, è l’evento collaterale più partecipato. Sono quattromila gli iscritti attraverso le scuole della provincia, che si uniscono ai mille della Camminata delle Associazioni. Le donazioni volontarie, saranno versate direttamente a UNICEF pro “Terremoto Siria e Turchia”.

A tre mesi dal sisma, ancora oltre due milioni di bambini hanno la necessità di cure sanitarie e diverse centinaia di migliaia sono ancora sfollati negli accampamenti.

La Camminata delle Associazioni , che insieme alla Minimaratona, si ritrova e parte domenica 7 maggio alle ore 9.50 dal Pubblico Passeggio, appena concluso il passaggio di tutti gli atleti della mezzamaratona. Il lunghissimo serpentone di partecipanti, aperto dalla Banda Municipale Amilcare Ponchielli (quest’anno compirà 166 anni, nasce nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone) anticipando i bambini fino arrivo. Attraverserà Piazza Duomo, Via xx settembre, via Cavour, farà ingresso a Palazzo Farnese per finire all’interno dell’Arena Daturi.

Tanti i gruppi con oltre 50 iscritti, tra cui Croce Rossa Italiana (8 maggio giornata mondiale) e Avis.

Novità 2023 e gruppo più numeroso con 100 ragazzi iscritti in rappresentanza della Consulta degli Studenti , prenderà parte alla Camminata con la “Maratona Rosa”, progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, dedicato alla raccolta di fondi per la casa accoglienza del Centro Antiviolenza Telefono Rosa.

Progetto Vita compie 25 anni

In occasione del 25° anniversario, saranno organizzati due eventi:

Sabato 6 maggio alle ore 16.30, con partenza alle 17.00 da Piazza Cavalli:

100×100 PROGETTO VITA: una corsa e camminata in centro storico che coinvolgerà Testimonial sponsorizzati da Aziende che hanno sostenuto il progetto per la realizzazione di una cartellonistica per l’individuazione dei defibrillatori collocati a Piacenza.

Domenica 7 maggio sul percorso della Placentia Half Marathon:

STAFFETTA SALVATI E SALVATORI. 21 salvati, accompagnati da 21 salvatori, coloro che operano giornalmente nella rete sanitaria, forze dell’ordine e forze armate. Presenti tutti i rappresentanti delle forse armate, di Polizia e del servizio sanitario.

“ Cammina con il cuore ”, A favore di Hospice Piacenza, la Casa di Iris, una Camminata culturale organizzata sabato 6 maggio con ritrovo e partenza dall’arena Daturi alle ore 14.30, a favore di Hospice, da Cammina con il Cuore in collaborazione al Club di Territorio Emilia Nord di Piacenza di Touring Club Italiano sempre in centro storico. Visite alla Cattedrale, Duomo di Piacenza, Santa Maria in Cortina e Palazzo Gotico. In conclusione, presso il salone, esibizione di danza a cura di Progetto Danza Piacenza. Presenti gazebo di Touring Club e La casa di Iris.

3^ Hakuna Matata Day

Sabato 6 maggio all’Arena Daturi dalle ore 15.30 alle ore 18.30 In collaborazione a Acrobatic Fitness, Decathlon, Tennis Borgotrebbia, Virtus, Bakery Basket, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Yama Arashi, Circolo Scherma Pettorelli e Lepis, con il patrocinio del Coni, Ginnastica, Tennis, Pallacanestro, Pallavolo, scherma, calcio, tiro con l’arco, arti marziali, pattinaggio e Hockey.

STREET FOOD (novità 2023)

Arena Daturi, da sabato 6 ore 12.00- e domenica 7 dalle ore 7.00 a cura di Confesercenti Piacenza. Servizio Bar, Gnocco Fritto, Salumi misti, Primi Piatti, Spiedini e carne alla griglia, hamburger, bataro’ dolci e bibite.

Villaggio Daturi

Oltre agli stand dello street food, nell’Arena Daturi, saranno presenti diversi Gazebo e tensostrutture: 2° Reggimento Genio Pontieri, Unicef, Progetto Vita, La casa di Iris, Metronotte, Aisa, Canile municipale, Alice, Punto e a capo, Touring club Italia, Amnesty International e altri.

SOSTEGNO ALLE CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE

Sensibilizzazione alla Donazione di Sangue e Plasma.

Avis Piacenza, con la collaborazione di Donatorinati della Polizia di Stato, hanno istituito premi speciali per gli atleti donatori, sia locali che nazionali. Da quest’anno un premio speciale anche al primo e alla prima atleta “donatore in Divisa” appartenente alle forze dell’ordine o forza armate che espleta servizio nella provincia di Piacenza. Targhe speciali per donatori. Tra i premi speciali, anche un voucher per notte e colazione in camera doppia grazie a Piacenza Hotels group, al primo/a atleta assoluta classificati.

Questo non è amore . Campagna della Polizia di Stato in contrasto alla Violenza alle donne, in Piazza Cavalli, sarà presente un gazebo.

La medaglia ufficiale della 26 Placentia Marathon sarà quest’anno dedicata al Maestro Giuseppe Verdi in occasione del 210° anniversario dalla nascita. Il Conservatorio Nicolini di Piacenza ha concesso l’utilizzo di una fotografia originale del Maestro per la realizzazione del conio.

Alle 18.30 di sabato 6 maggio, presso l’area Accoglienza di Piazza Cavalli, a conclusione della presentazione dei TOP Runners verrà organizzata la “MEZZ’ORA VERDIANA, INTERMEZZO PER LA MEZZA”, ensemble vocale del Conservatorio Nicolini. Musiche di Giuseppe Verdi, (Maestro Corrado Casati).

Maglietta ufficiale 2023

T shirt di colore bianco realizzata dallo sponsor tecnico Decathlon: Logo di quest’anno il Monumento della Lupa di Piazzale Roma in occasione dell’85° anniversario dell’installazione, avvenuta nel 1938. Per il terzo anno, Decathlon sostiene la PHM non solo con la realizzazione delle maglie tecniche per tutti i partecipanti, ma collabora con gli organizzatori nelle fasi di iscrizione, promozione, mettendo a disposizione il punto vendita anche per il ritiro di migliaia di pettorali di partecipazione alla minimaratona delle scuole.

Bottiglia di Vino Doc Cantina Valtidone a tutti gli atleti iscritti

Oltre alla maglietta ufficiale e alla medaglia, a ogni atleta iscritto alla gara, verrà consegnata una bottiglia di vino DOC della Cantina Valtidone.

Premiazioni

Domenica 7 maggio, dalle ore 10.45, in Piazza Cavalli, si terranno le premiazioni ufficiali. Saranno premiati i primi tre atleti/e Assoluti, i primi tre atleti/e Italiani, il primo e la prima piacentina.(tesserati per società della provincia). Trofei, Coni, medaglie e premi degli sponsor, tra cui prodotti del Territorio, Coldiretti e Cantina Valtidone.

Area Accoglienza e Truck Hospitality

Dalla mattina di sabato 6 maggio, presso Piazza Cavalli, verrà realizzata tutta l’area riservata all’accoglienza e all’arrivo della gara. Uno speciale truck con funzione di Palco accoglierà tutti i momenti di comunicazione. Domenica, verrà organizzato un set televisivo e radiofonico per le trasmissioni in diretta di Telelibertà e Radio Sound. Il palco, sarà utilizzato anche sabato per gli eventi di Progetto vita e il Concerto del Conservatorio Nicolini.

“ Il Ponte che Unisce ”. Una passerella pedonale di oltre 35 metri di lunghezza e 7 di altezza che sarà realizzata da EdilNoleggi Valente di Piacenza e che permetterà a tutti gli spettatori di attraversare il percorso della gara da via Sopramuro a Piazzetta Mercanti, proprio a trenta metri dal portale di arrivo. Il ponte è dedicato alla Campagna nazionale della Polizia di Stato” Questo non è amore”, contro la violenza alle donne.

Partecipazione Volontaria delle Scuole

Il comitato organizzatore si avvale, oltre alla collaborazione di una cinquantina di associazioni, anche di tanti studenti volontari del Liceo Colombini, del Campus Agroalimentare Raineri Marcora, del Liceo Respighi e di oltre 60 Allievi Agenti del 220 corso in atto alla Scuola di Polizia.