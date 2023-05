Strada Provinciale n. 54 di Chiaravalle, interruzione della circolazione stradale

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è stata accolta l’istanza del Comune di Besenzone – pervenuta all’Amministrazione in data 02/05/2023 – volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale, causa corteo funebre, lungo la Strada Provinciale n. 54 di Chiaravalle nel territorio comunale di Besenzone.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 54 di Chiaravalle, dalla progressiva km 1+850 circa (incrocio con via Boceto Inferiore) alla progressiva km 3+330 circa (incrocio con via Stradone), dalle ore 13:30 alle ore 16:00 del giorno 03.05.2023, nel territorio comunale di Besenzone.