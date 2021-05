Placentia Half Marathon: resistere al covid con la forze delle idee

Non mollare e ripartire. È questo lo slogan della Placentia Half Marathon 2021 che, dopo aver annunciato l’annullamento in quel di febbraio a causa del covid, è ripartita a tutta velocità e questa domenica 9 maggio lancia l’edizione virtual in modo da permettere a tutti quanti – professionisti e, soprattutto, amatori – la possibilità di correre e divertirsi.

La classica gara di mezza maratona sarà sostituita quindi da una iniziativa di corsa “virtuale”. Ognuno potrà correre in qualsiasi luogo e in qualsiasi zona d’Italia grazie a strava.com, e Radio Sound seguirà la giornata in qualità di media partner. Collegamento dalle ore 8.30. Partenza ufficiale e comune alle ore 9:00.

La partenza “ufficiale” sarà la mattina del 9 maggio, ma molti atleti hanno potuto sfruttare l’ampio regolamento correndo in una data compresa tra il 3 e l’8 maggio. Logicamente questa condizione ha costretto molti dei professionisti a rinunciare, ma i gruppi podistici hanno risposto in maniera massiccia.

“La Virtual PHM 2021, attraverso le tante riunioni effettuate negli scorsi mesi, ha coinvolto tutti gli appassionati della corsa e delle camminate, i gruppi, le palestre, le associazioni, le scuole, le aziende”.

Solidarietà

Ma non è solo un’iniziativa legata allo sport, perché la Placentia Half Marathon è soprattutto solidarietà. Le donazioni saranno a favore di Unicef Italia Onlus/Progetti Covid-19 e Progetto Vita.

Il 9 maggio correrò la mezza maratona col mio inseparabile zaino contenente un DAE (defibrillatore automatico esterno) di Progetto Vita. Uno strumento che unito all’app DAERespondER mi permette di poter intervenire in caso di necessità. E in memoria delle edizioni corse fisicamente in passato, terminerò il percorso in Piazza Cavalli. Vi aspetto per partecipare e fare del bene uniti, ma distanti. Inoltre per fare il tifo a tutti gli amici che dal 3 al 9 maggio sceglieranno di correre con noi.

Gli iscritti alla Virtual PHM; 21,097km in 7 giorni, secondo il dato aggiornato la sera del 7 maggio, sono i seguenti: 1340 bambini + 145 tramite modulo iscrizione + 270 iscritti a Strava.

L’assessore Paolo Mancioppi