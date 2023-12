Placentia Half Marathon – Tesseramento FIDAL e iscrizione alla 27^ edizione

Sabato 16 febbraio dalle 16,00 alle 18,00, saremo al Decathlon di Piacenza per dare la possibilità a chi si trova nelle vicinanze di ottenere informazioni, di iscriversi alla 27^ Placentia Half Marathon e/o alla Fidal attraverso l’ASD Placentia. Per chi voglia fare entrambe le cose, è valida la promozione a 45 euro complessive. La promozione vale solo per chi nel 2023 non era iscritto a nessuna società Fidal (ad eccezione della ASD Placentia, in questo caso la promozione è valida). Tutto può essere effettuato anche via internet.

Iscrizioni agevolate per i gruppi

Ai gruppi Fidal è riservata una quota agevolata fino al 15/04/2024. I gruppi si possono iscrivere attraverso il portale Endu o inviandoci il modulo Iscrizione gruppi, via mail. Scopri di più

Placentia Half Marathon, pacchetti turistici

Siamo certi di essere riusciti ad offrirvi una buona opportunità per trascorrere un paio di giorni nella nostra bella città a prezzi davvero concorrenziali, grazie alla professionalità di Piacenza Welcome ed alla disponibilità delle migliori strutture alberghiere della città. Affidatevi a loro anche per pacchetti personalizzati in base alle vostre esigenze. Piacenza è davvero bella. Scopri di più