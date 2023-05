Serata conclusiva della Placentia Half Marathon nella cornice del castello di Grazzano Visconti

Mercoledì 24 maggio, Si è tenuta nella splendida cornice del Castello di Grazzano Visconti, la serata conclusiva della 26^ Placentia Half Marathon. A fare gli onori di casa, Cristina Savi, responsabile delle pubbliche relazioni del Borgo e del Castello di Grazzano Visconti.

Le presenze

Presenti, il Questore Ivo Morelli, il Consigliere Comunale Salvatore Scafuto e intervenuto per un saluto l’Assessore Cristian Fiazza, partecipante alla mezza maratona, il Comandante del Genio Pontieri Colonnello Fabio Frattolillo. Il Capitano Carmine Carusone dell’Arma dei Carabinieri, il Commissario Giuseppe Addabo della Polizia Municipale di Piacenza, Davide Pani Comandante della Polizia Stradale, Pietro Boselli, vice direttore generale della Banca di Piacenza. Mauro Fontane direttore di Cantina Valtidone, Paola Rossi di Coop Alleanza 3.0, Andrea Groppi di Mc Donald’s, Gianfranco Tiramani di Sky view, Paolo Rebecchi Anpas, Michele Gorrini di Cri, Ernesto Carolfi Misericordia.

Ringraziamenti alle Istituzioni, agli sponsor, ai volontari e alle tre scuole superiori che hanno inviato oltre 100 studenti a collaborare al comitato organizzatore. Liceo Respighi, Liceo Colombini e Campus Raineri Marcora.

Le donazioni

500 euro donate dalla Consulta degli studenti al centro antiviolenza di Piacenza per l’organizzazione della Maratona Rosa. Presente la vice presidente Letizia Fiazza.

per l’organizzazione della Maratona Rosa. Presente la vice presidente Letizia Fiazza. 2000 euro al Presidente di Hospice, La Casa Iris dott. Sergio Fuochi grazie a Cammina con il Cuore di Dino Groppelli, e al Touring Club Italiano di Piacenza, oltre al contributo dei food truck presenti all’arena Daturi sabato e domenica.

dott. Sergio Fuochi grazie a Cammina con il Cuore di Dino Groppelli, e al Touring Club Italiano di Piacenza, oltre al contributo dei food truck presenti all’arena Daturi sabato e domenica. 18000 euro a Progetto Vita, grazie a 100×100 Progetto vita . Intervento di Ernesto Grillo.

. Intervento di Ernesto Grillo. 2500 euro a Unicef, grazie alla minimaratona pedibus. Hanno spiegato i risultati la Presidente Unicef, Lidia Pastorini e Alessandra Bonomini di infoambiente.

Consegnata la targa AVIS e Donatorinati della Polizia di Stato al donatore/trice piacentino/a più giovane e al meno giovane . Gaia Mazzocchiti, classe 1997, Runcard 2.12.23 e Mellina Claudio, Ginnic Club, classe 1955 2.52.53.

. Gaia Mazzocchiti, classe 1997, Runcard 2.12.23 e Mellina Claudio, Ginnic Club, classe 1955 2.52.53. I due atleti donatori uomo e donna, primi classificati nella graduatoria generale sono: Laura Rebecchi, Casone Noceto (Parma), 1.35.05 e Federico Descalzo Zena Runners (Genova)1.24.30. A questi atleti, oltre alle targhe, sono stati consegnati buoni decathlon, un voucher per un pernottamento in camera doppia e colazione presso Piacenza Hotels group e altri premi.

Consegnati due riconoscimenti a Angela Opizzi, commercialista della manifestazione sin dalla prima edizione del 1996 e a Michele Marescalchi, speaker ufficiale e responsabile dell’ufficio stampa tecnico dal 1996.

I premi della Placentia Half Marathon

Per la prima volta, in seguito all’intesa sottoscritta in Prefettura il 14 luglio 2022, denominata “Donatori in Divisa” sono stati premiati il primo atleta e la prima atleta donatori di sangue appartenenti a una delle forze di Polizia e Armate che prestano servizio nella provincia di Piacenza. Agente della Polizia di Stato Gaia Mazzocchiti 2.12.23 e Tenente Colonnello Massimo Nafisio 1.43.28. Vice Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza.

I premi sono stati consegnati da Laura Bocciarelli e Gianni Villa di Avis e da Angelo Di Legge di Donatorinati.

Il momento finale, con la Consegna delle tradizionali Pigotte atlete, personalizzate con il logo della 26^ PHM, alle Istituzioni, agli sponsor e alle Associazioni.

Gli organizzatori hanno annunciato la data della 27 edizione, che sarà domenica 5 maggio 2024.

