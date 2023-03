“Placentia Medievalis”, svelato l’evento dedicato alla riapertura di Palazzo Gotico. Fiazza: “Una cosa nuova per la città” – AUDIO

“Placentia Medievalis”, svelato l’evento dedicato alla riapertura al pubblico di Palazzo Gotico. L’appuntamento, organizzato dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione “Archistorica” e la scuola d’arme “Gens Innominabilis”, è in programma nel primo fine settimana di aprile a Palazzo Gotico e Piazza Cavalli. A Radio Sound ha parlato dei dettagli della manifestazione l’Assessore alla Cultura Christian Fiazza.

E’ una cosa nuova per Piacenza. Realizzeremo un Festival Medievale, il primo mai realizzato in Piazza Cavalli. Sarà ludico, ma soprattutto storico. Partirà sabato 1 aprile con un primo evento in Cappella Ducale, dove verrà proiettato un video su Palazzo Gotico. La cosa sorprendente però sarà che sabato mattina i piacentini vedranno nascere un villaggio medievale in Piazza Cavalli. Inoltre ci sarà un corte storico alle 15 30 di sabato che partirà da Piazza Duomo, dove ci sarà la disfida medievale.

A quasi sette secoli di distanza, i cavalieri degli Scotti e dei Visconti torneranno a darsi battaglia sotto le arcate del Palazzo Gotico, rievocando l’antica guerra che oppose Piacenza e Milano nei primi anni del Trecento: gli armigeri della Scuola d’Arme “Gens Innominabilis” allestiranno un vero accampamento medievale in piazza Cavalli, dove i campioni dei due schieramenti si affronteranno in vari duelli a colpi di spada.

