Pm 10 sotto la soglia di emergenza, sospese domenica e lunedì le limitazione alla circolazione

L’odierno bollettino Arpae registra, a Piacenza come negli altri Comuni emiliano-romagnoli aderenti al Piano aria integrato regionale, livelli di Pm10 tali da non determinare l’attivazione delle misure emergenziali. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 17 e lunedì 18 aprile, le misure di limitazione alla circolazione sono sospese, per tornare in vigore martedì 19 aprile con il divieto di circolazione, dalle 8.30 alle 18.30, dei seguenti mezzi: a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla categoria Euro 4 inclusa, benzina/gpl o benzina/metano – nonché ciclomotori e motocicli a due tempi – sino alla tipologia Euro 1.