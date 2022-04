Nuovo acquisto in casa Volley Academy Piacenza! Si tratta di Matilde Chinni, schiacciatrice

La Volley Academy Piacenza è lieta di annunciare l’arrivo di Matilde Chinni, schiacciatrice classe 2007 proveniente in prestito dalla Flypool Ozzano per affrontare la seconda fase del campionato Under 16 regionale.

A Matilde va un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la società, e un sincero ringraziamento alla Pallavolo Ozzano per la collaborazione dimostrata.

Volley Academy Piacenza – Under 18

L’Itas Vap/Uyba perde in casa, col risultato di 1-3, la gara contro Olimpia Teodora. Le padrone di casa partono molto bene dominando il primo set grazie a una splendida prestazione difensiva e a un ottimo servizio.

Nel secondo set, le ravennate attaccano con grande determinazione e pareggiano i conti. L’equilibrio fa invece da padrone nel terzo parziale, con le piacentine che gettano al vento un cospicuo vantaggio ottenuto grazie a un grande servizio e a un attacco incisivo; nonostante la VAP riesca a portarsi sul 24-19, il set se lo aggiudicano le giocatrici ospiti.

Sulle ali dell’entusiasmo, Olimpia Teodora gioca un quarto set all’attacco chiudendo la partita.

ITAS VAP UYBA – OLIMPIA TEODORA 1-3

(25-15, 17-25, 25-27, 19-25)

VAP: Falcetta (2), Gainelli (3), Marchetti, Masotti (5), Camurri (12), Sabatelli (1), Muller (L1), Soragna (1), Kraja (6), Crisafulli (L2), Clemente (6), Ferrari, Iacona (11), Magnabosco (2). All. Mineo-Chiodaroli

OLIMPIA: Ikenna, Fabbri (9), Ceccoli (1), Ghiberti (3), Piombini (30), Vecchi (15), Evangelisti (L1), Giunchi (2), Cavaglieri (L2), Ndiaye (3), Gennai (1).All. Delgado