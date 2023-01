Polizia locale, in un anno 17514 richieste d’intervento. Codice della strada: quasi 1100 sanzioni per mancata revisione. Le celebrazioni di San Sebastiano – FOTO

Oltre 17514 richieste d’intervento nel 2022 alla polizia locale. Tra queste 5883 per motivi legati alla circolazione stradale, 1566 per incidenti stradali, 4316 per interventi pianificati, 3669 per segnalazioni relative a rumore, persone, veicoli, esercizi commerciali, danneggiamenti, segnaletica, ecc. E poi ancora 1221 interventi in ausilio ad enti, pattuglie e altre forze dell’ordine e 859 interventi per controlli relativi ad emergenza COVID-19.

I dati emergono in occasione delle celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale.

Tra le infrazioni stradali più diffuse compare la mancata revisione del veicolo, con 1095 violazioni, mentre sono stati 25.045 gli accessi non consentiti alla zona ZTL.

In totale le violazioni al codice della strada sono state 2424, le informative di reato sono state 813, 27 i veicoli sequestrati, 21 segnalazioni per droga, 2 esecuzioni di custodia cautelare, 640 segnalazioni da gruppi di vicinato.