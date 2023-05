Pomodoro, Coldiretti: “Finalmente c’è l’accordo sul prezzo, produttori soddisfatti”

Si è conclusa la lunga trattativa fra produttori e industriali per il prezzo del pomodoro da industria del Nord Italia relativo alla campagna 2023. Lo comunica Coldiretti Piacenza: le parti si sono accordate per un prezzo di 150 euro a tonnellata. “Un prezzo che consente di affrontare con maggiore tranquillità i mesi successivi, che arriva però con un forte ritardo che penalizza la programmazione” è il commento del direttore Roberto Gallizioli, che plaude comunque al raggiungimento di questa intesa importante per una produzione di alta qualità fondamentale per il Piacentino, prima provincia al Nord per ettari coltivati.

Il settore in Emilia Romagna produce 2,8 milioni di tonnellate di prodotto su 5,5 milioni di tonnellate a livello nazionale.

Gallizioli auspica infine che in futuro si riesca a migliorare la programmazione attraverso una filiera unita, per garantire il giusto reddito ai produttori e di conseguenza il mantenimento di quest’importante eccellenza territoriale.

Anche Confagricoltura soddisfatta

Il pomodoro da industria ha da ieri pomeriggio il suo accordo quadro, a memoria non si ricorda una trattativa così lunga e serrata. Confagricoltura Piacenza esprime soddisfazione proprio perché i tempi così dilatati sono stati necessari a raggiungere un equilibrio e la fine la filiera intera ha mostrato ragionevolezza. Con oggi si può pensare solo all’operatività di una campagna che anche agronomicamente non risparmierà preoccupazioni.

“Il prezzo è interessante perché raggiunge una quotazione maggiore rispetto a quella dello scorso anno – commenta Filippo Gasparini presidente di Confagricoltura Piacenza – è poi dettata da un prezzo che si stava formando trasversalmente ai mercati e, si sa, le quotazioni sono frutto del bilancio tra domanda e offerta. Più degli altri anni si decretata l’importanza degli organismi che devono intercettare l’equilibrio, ossia le Organizzazioni di produttori, che hanno saputo potenziare il loro ruolo compattando sapientemente l’offerta. Solo attraverso la programmazione si determina l’offerta e dunque il prezzo.