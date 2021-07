Lenzino, nuovo ponte su un diverso tracciato? Apertura di Anas verso le richieste dei sindaci

Ponte Lenzino, anche Anas apre alla possibilità di costruire la nuova struttura lungo un nuovo percorso, differente da quello del primo manufatto. E’ quanto emerso da un incontro in prefettura mirato proprio ad aggiornare i sindaci sulle ultime novità.

Dopo il crollo del viadotto – il 3 ottobre 2020 – che collegava il comune di Corte Brugnatella a quello di Cerignale, la Soprintendenza di Parma e Piacenza aveva accolto le istanze presentate da Regione e Provincia di Piacenza, mostrandosi disponibile a rivalutare il suo parere vincolante di costruzione della nuova struttura su quella già esistente. Ora anche Anas pare si sia resa disponibile in tal senso.

In pratica, quindi, il nuovo ponte potrebbe essere sorgere su un tracciato diverso da quello esistente. Una richiesta avanzata con forza in questi mesi dai sindaci e dai cittadini dell’alta Valtrebbia e che fa seguito a un’analisi delle criticità legate alla sicurezza per la viabilità e la staticità dell’opera.