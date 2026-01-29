Storie di Confesercenti fa tappa a Montalbo (Ziano) da Estro: “Cucina fatta di ricerca e sperimentazione” – AUDIO

Storie di Confesercenti fa tappa a Montalbo (Ziano) da Estro: “Cucina fatta di ricerca e sperimentazione”. Il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli ha incontrato Arnaldo Amlesu il titolare di Estro, ristorante di cucina vegetale.

Arnaldo ha lasciato Milano e il suo precedente lavoro per proporre una gastronomia particolare e fatta di eccellenze legate alla tradizione del territorio sulle colline piacentine. La sua storia in cucina è nata per caso.

Mia figlia mi ha chiesto delle tagliatelle al salmone. Allora non c’era ancora internet, quindi sono andato in libreria a documentarmi e ho cominciato ogni giorno a preparare il piatto fino a saperlo fare, anche con varie versioni tanto da ricevere i complimenti di mia figlia, abituata alla cucina della mia ex moglie, un ottima cuoca di origine napoletana.

L’idea di fare questo come lavoro nasce dunque dall’amore familiare e da qui è partito anche un percorso di cucina vegetariana, quindi un approccio anche culturale e fatto di esperienze da provare a tavola.

Cosa rappresenta questa filosofia di vita?

In quel momento ho scoperto come il cibo sia un dono, un atto di amore e parte della propria vita. Quindi ho deciso di dedicare tempo, attenzione, passione agli ingredienti, anche un rispetto alle persone che vengono al ristorante. Ho scelto di proporre piatti al 100% vegetali, nel senso che non uso prodotti di origine animale. Attenzione non si tratta solo di una sostituzione, ma di una trasformazione e una rivoluzione. In particolare perché i piatti che non mi piacciono, non finiscono in carta.

Da Estro c’è un’estrema attenzione nella scelta delle materie prime, nel creare e sperimentare sempre qualcosa di nuovo. Un lavoro continuo che dura tutta la settimana. Non si tratta di ricette difficili, però sono lunghe, e per avere la qualità serve il giusto tempo. Ad esempio il locale nel periodo estivo propone i paccheri con l’anguria. Trasformare una cosa dolce a salata è un procedimento molto lungo.

Estro, che propone alta cucina vegetariana, si trova in località Montalbo a Ziano Piacentino. Un ristorante tra le colline piacentine offre un menu degustazione delicato e delizioso.

La degustazione parte dal venerdì sera. Bisogna per forza prenotare, perché tutte le lavorazioni non riusciamo a farle al momento. Siamo aperti venerdì sera, sabato sera, sabato anche a mezzogiorno, domenica a mezzogiorno ed eventualmente anche alla sera.

Il sito del ristorante.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy