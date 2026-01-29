Storie di Confesercenti fa tappa a Montalbo (Ziano) da Estro: “Cucina fatta di ricerca e sperimentazione” – AUDIO

Storie di Confesercenti fa tappa a Montalbo (Ziano) da Estro: “Cucina fatta di ricerca e sperimentazione”. Il Direttore di Confesercenti Piacenza Fabrizio Samuelli ha incontrato Arnaldo Amlesu il titolare di Estro, ristorante di cucina vegetale.
Arnaldo ha lasciato Milano e il suo precedente lavoro per proporre una gastronomia particolare e fatta di eccellenze legate alla tradizione del territorio sulle colline piacentine. La sua storia in cucina è nata per caso.
Mia figlia mi ha chiesto delle tagliatelle al salmone. Allora non c’era ancora internet, quindi sono andato in libreria a documentarmi e ho cominciato ogni giorno a preparare il piatto fino a saperlo fare, anche con varie versioni tanto da ricevere i complimenti di mia figlia, abituata alla cucina della mia ex moglie, un ottima cuoca di origine napoletana.
L’idea di fare questo come lavoro nasce dunque dall’amore familiare e da qui è partito anche un percorso di cucina vegetariana, quindi un approccio anche culturale e fatto di esperienze da provare a tavola.
Cosa rappresenta questa filosofia di vita?
In quel momento ho scoperto come il cibo sia un dono, un atto di amore e parte della propria vita. Quindi ho deciso di dedicare tempo, attenzione, passione agli ingredienti, anche un rispetto alle persone che vengono al ristorante. Ho scelto di proporre piatti al 100% vegetali, nel senso che non uso prodotti di origine animale. Attenzione non si tratta solo di una sostituzione, ma di una trasformazione e una rivoluzione. In particolare perché i piatti che non mi piacciono, non finiscono in carta.
Da Estro c’è un’estrema attenzione nella scelta delle materie prime, nel creare e sperimentare sempre qualcosa di nuovo. Un lavoro continuo che dura tutta la settimana. Non si tratta di ricette difficili, però sono lunghe, e per avere la qualità serve il giusto tempo. Ad esempio il locale nel periodo estivo propone i paccheri con l’anguria. Trasformare una cosa dolce a salata è un procedimento molto lungo.
Estro, che propone alta cucina vegetariana, si trova in località Montalbo a Ziano Piacentino. Un ristorante tra le colline piacentine offre un menu degustazione delicato e delizioso.
La degustazione parte dal venerdì sera. Bisogna per forza prenotare, perché tutte le lavorazioni non riusciamo a farle al momento. Siamo aperti venerdì sera, sabato sera, sabato anche a mezzogiorno, domenica a mezzogiorno ed eventualmente anche alla sera.