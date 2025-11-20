Il Premio Gazzola al restauro della chiesa dei Santi Nazzaro e Celso di via Taverna, la consegna martedì 25 novembre

Il Premio Gazzola 2025 sarà assegnato martedì 25 novembre ore 18 presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il riconoscimento andrà al recupero e restauro della chiesa dei Santi Nazzaro e Celso di via Taverna avvenuti nel corso di diversi anni in virtù dei radicali e straordinari interventi compiuti da Maurizio Sesenna, grazie ai quali l’antica chiesa, che proprio quest’anno compie il millennio dalla sua fondazione, è stata recuperata e salvata da un inesorabile destino di abbandono e degrado.

Il Premio Gazzola giunge nel 2025 alla sua ventesima edizione. Fin dall’inizio ha avuto due sponsor d’eccezione: la Banca di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Nei suoi 20 anni di vita, ha riconosciuto la qualità dei restauri di palazzi, ville, castelli, torri, chiese e cicli pittorici, come si evince dall’elenco degli interventi sin qui premiati:

Venne istituito alla memoria di Piero Gazzola (1908-79), architetto piacentino già Soprintendente per i Beni Storici e Artistici, protagonista della ricostruzione del bombardato Ponte Pietra a Verona, co-fondatore dell’ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, ente internazionale non governativo associato all’UNESCO) e principale artefice della Carta Internazionale del Restauro, detta “Carta di Venezia” (1964).

LA CHIESA DEI SANTI NAZZARO E CELSO

La chiesa è posta sulla Strada Levata, a circa metà della leggera salita che approda a piazza Borgo, precisamente all’angolo tra Cantone San Nazzaro e via Giuseppe Taverna. Secondo il Campi la chiesa dei Santi Nazzaro e Celso sorse nel 1025, fuori dalla prima cerchia delle mura comunali duecentesche. La sua struttura è a pianta basilicale ed è suddivisa in tre navate con sei campate quadripartite su colonne cilindriche tuttora esistenti e ben identificabili sotto l’incamiciatura seicentesca.

All’esterno rimangono diversi elementi originari, come ad esempio la pregevole torre campanaria caratteristica del romanico piacentino, unanimemente considerata come la più antica della città insieme a quella di san Dalmazio, inoltre sono ancora ben identificabili l’antico portale laterale, l’arco gotico in laterizio sul fianco sud riemerso nel 1916 a seguito di una caduta di intonaco ed altri elementi architettonici duecenteschi.

Interventi rinascimentali

Testimoniano infine la sua storia millenaria diverse modifiche e interventi rinascimentali, nonché decorazioni risalenti al XVII secolo e fino al XIX sec. Volendo sintetizzare brevemente il percorso storico e artistico che ha caratterizzato la millenaria chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, possiamo suddividere la sua evoluzione così come segue: 1025: prima edificazione della chiesa.

A partire dal XVII secolo l’originaria chiesa romanica fu ristrutturata da Giacomo Agostini, invertendo l’abside e la facciata e creando un interno barocco. Nella prima metà del XVIII secolo la decorazione interna in stucco del coro fu completata da Francesco Cremona, mentre Giovanni Pietro Zanoni e Antonio Inselmini completarono la decorazione della navata. 1902: chiusura e trasferimento della sede parrocchiale nella vicina chiesa di S. Sepolcro. Secolo XX: utilizzo come falegnameria e magazzino. 1986-1988 e anni seguenti: recupero e restauro dell’edificio e successiva destinazione a sede della galleria d’arte Spazio Rosso Tiziano.

Il celebre cardinale Giulio Alberoni, poi ambasciatore ducale a Madrid e primo ministro del re di Spagna Filippo V, nonché fondatore del collegio tuttora dedicato alla formazione del clero, ricevette in questa chiesa la sua prima formazione. Egli fu poi sindaco della Congregazione del Santissimo Sacramento della parrocchia dei SS. Nazzaro e Celso e in seguito priore e parroco della stessa. Si deve al cardinale Alberoni il conferimento all’architetto Giacomo Agostini dell’incarico di completare la facciata nella forma attuale.

LA CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL PREMIO GAZZOLA 2025

La cerimonia di conferimento del premio sarà ospitata dalla FONDAZIONE DI PIACENZA E VIGEVANO nell’Auditorium Santa Margherita in via Sant’Eufemia 12 a Piacenza, con inizio alle ore 18 di MARTEDI’ 25 NOVEMBRE.

Nel corso dell’incontro sono previsti interventi di Domenico Ferrari Cesena, Marco Horak, Valeria Poli, Stefano Pronti, Manrico Bissi e Maurizio Sesenna.

L’ingresso è libero fino al totale esaurimento dei posti, che eventualmente potranno essere prenotati chiamando lo 0523-311111 entro le ore 18 di lunedì 24 novembre. Una copia della pubblicazione sulla Chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, vincitrice del Premio Gazzola 2025, verrà offerta in omaggio a tutti gli intervenuti.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy