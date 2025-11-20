Freddo e maltempo, allerta gialla per pioggia e vento anche sul Piacentino. E in collina e montagna arriva la prima neve

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori, per vento e per neve anche in provincia di Piacenza.

Per la giornata di venerdì 21 novembre si prevedono nevicate di debole/moderata intensità, anche sotto forma di rovesci di neve, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con accumuli intorno ai 5-15 cm per le zone di collina e 15-30 cm per le zone di montagna. Dal pomeriggio, lungo le fasce montane centro-occidentali saranno possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica e costiera.

