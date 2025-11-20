Freddo e maltempo, allerta gialla per pioggia e vento anche sul Piacentino. E in collina e montagna arriva la prima neve

Allerta GIALLA per frane e piene dei corsi minori, per vento e per neve anche in provincia di Piacenza.

Per la giornata di venerdì 21 novembre si prevedono nevicate di debole/moderata intensità, anche sotto forma di rovesci di neve, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, con accumuli intorno ai 5-15 cm per le zone di collina e 15-30 cm per le zone di montagna. Dal pomeriggio, lungo le fasce montane centro-occidentali saranno possibili localizzati ruscellamenti e fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili, anche a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti.

Sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, più probabili sulla fascia costiera, che potranno generare localizzati allagamenti in aree urbane. Sono previsti inoltre venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica e costiera.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy