Premio Gemelli dell’università Cattolica anche per due studentesse da Piacenza: emozione e soddisfazione per Chiara e Laura

Anche due studentesse della Cattolica di Piacenza hanno hanno ricevuto il premio Gemelli conferito dall’Università Cattolica di Milano. Sono Chiara Busi (Economia e Giurisprudenza, Piacenza) e Laura La Placa (Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Piacenza).

Una grande festa per premiare il merito e l’impegno dei migliori laureati 2020. Cade nel pieno delle iniziative promosse per il Centenario della fondazione dell’Università Cattolica la cerimonia di conferimento del “Premio Agostino Gemelli”, giunto alla sessantunesima edizione. L’iniziativa che si è tenuto ieri sera, martedì 23 novembre, nell’Aula Magna dell’Ateneo – è promossa da Alumni UCSC, la community che raccoglie i laureati dell’Ateneo, e dall’Associazione Ludovico Necchi.

All’evento, che torna a essere in presenza con la partecipazione dei famigliari, hanno preso parte Franco Anelli, rettore dell’Università Cattolica, e Antonella Sciarrone Alibrandi, presidente Alumni Cattolica, fra Renato Del Bono, assistente spirituale Nazionale dell’Associazione Necchi.



Presenti anche alcuni laureati dell’Ateneo: Erika Rastelli, Componente del Consiglio Centrale Giovani Imprenditori, Confindustria, Alessandro Neto, Consigliere, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Bianca Sartirana, Managing Director & Executive Producer, Save the Cut. Moderati dall’alumnus e giornalista de il Sole 24 Ore Mauro Meazza, hanno raccontato gli anni trascorsi in Cattolica: un intreccio di storie e testimonianze che, in ottica di scambio intergenerazionale, costituisce una fonte di ispirazione per le generazioni future.

Intitolato al fondatore dell’Università Cattolica padre Gemelli, dall’anno della sua istituzione avvenuta nel 1960 a oggi il Premio continua a valorizzare i giovanni più brillanti delle 12 facoltà dell’Ateneo, in particolare quelli che si sono distinti durante il loro percorso di studio.

I neolaureati che quest’anno hanno ricevuto il premio da Alumni Cattolica – Associazione Ludovico Necchi sono: Federica Tagliabue (Laurea in Giurisprudenza, Milano); Marco Busetto (Scienze politiche e sociali, Milano); Fabio Obertelli (Economia, Milano); Chiara Borgonovo (Lettere e filosofia, Milano); Chiara Battaglia (Scienze della formazione, Brescia); Laura La Placa (Scienze agrarie, alimentari e ambientali, Piacenza); Salvatore Raia (Medicina e chirurgia, Roma); Erica Grange (Medicina e chirurgia, laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie) Roma); Francesca Abbiati (Scienze matematiche, fisiche e naturali, Brescia); Stefano Cotticelli (Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, Milano); Simone Binda (Scienze linguistiche e letterature straniere, Milano); Chiara Busi (Economia e Giurisprudenza, Piacenza); Martina Casati (Psicologia, Milano).

Tutti i premiati hanno ricevuto una medaglia d’argento nominale ed entreranno a far parte a pieno titolo di Alumni Cattolica – Associazione Necchi e anche della community degli Alumni Premium della Cattolica, potendo così giovarsi di una serie di agevolazioni e opportunità di crescita che l’Ateneo sta progettando per i suoi laureati (l’iniziativa si inserisce nel Progetto Alumni UCSC).