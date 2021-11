Mobilitazione nel mondo della scuola, personale Covid in scadenza il 31 dicembre. Zavattoni (Cgil): “I contagi aumentano, siamo preoccupati per la sicurezza e sanificazione degli istituti” – AUDIO

Mobilitazione nel mondo della scuola, personale Covid in scadenza il 31 dicembre. Zavattoni (Cgil): “I contagi aumentano, siamo preoccupati per la sicurezza e sanificazione degli istituti”. I sindacati chiedono risposte su cinque temi. In particolare l’agitazione riguarda il rinnovo contrattuale, l’organico Covid in scadenza il 31 dicembre, le classi troppo numerose, il precariato e le misure a costo zero disattese . Cercheremo risorse – affermano dal ministero – ma secondo le sigle non definiscono né capitoli di spesa, né possibili incrementi.

Secondo FLC Cgil, UIL Scuola, Snals-Confsal e Gilda Unams servono segnali concreti non aperture di dialogo. Soprattutto perché il dialogo con il Ministro è sempre stato franco e aperto e non è mai stato interrotto, ma ora servono misure che diano valore alla scuola, dignità professionale al personale.

Questo nuovo personale aggiuntivo arrivato durante la pandemia si è rivelato indispensabile – spiega il Segretario Generale Provinciale della FLC CGIL Giovanni Zavattoni – ma il loro apporto è ancora necessario. Infatti stiamo andando verso una quarta ondata di Covid, i contagli all’interno delle scuole stanno aumentando. Inoltre questa situazione ha fatto capire quanto nella scuola serva intervenire in tema di personale. In particolare serve investire per la stabilità d’organico. Noi arriviamo dalla riforma Gelmini che solo in Provincia aveva tolto 27 unità di personale ATA mai più recuperati. Ora speriamo si possa fare una proroga fino al termine dell’anno scolastico per queste figure così importanti. Siamo molto preoccupati per la marea di posti di lavoro che andranno persi e per la vigilanza, santificazione e sicurezza delle nostre scuole”.

Mobilitazione nel mondo della scuola, personale Covid in scadenza il 31 dicembre. AUDIO INTERVISTA AL Segretario Generale Provinciale della FLC CGIL Giovanni Zavattoni

I temi posti dai sindacati in una nota stampa