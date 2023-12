Ausl, arriva “Cup – servizi online”: i cittadini potranno stampare le prenotazioni delle visite da casa

Fare in modo che le persone non debbano spostarsi da casa per ottenere i moduli di prenotazione di prestazioni sanitarie e visite specialistiche. In altre parole: semplificare la vita degli utenti rendendo accessibili sempre più servizi con un click dal computer, dal tablet o dal proprio telefono cellulare. È l’obiettivo che da tempo si è posta l’Azienda Usl di Piacenza e che si sta trasformando sempre più velocemente da progetto a realtà.

“Oggi più che mai la tecnologia ci offre l’opportunità di fornire servizi digitali – evidenzia il direttore generale Paola Bardasi – da affiancare ai nostri sportelli fisici, per rispondere ai diversi bisogni con maggior efficacia. La prenotazione on line, attivata nei laboratori di Piacenza, Castel San Giovanni e Fiorenzuola, trova ottimo riscontro tra chi la utilizza, confermando la nostra ipotesi di allargare presto questa modalità anche ad altre attività aziendali. Stessa soddisfazione registriamo sul portale della scelta e cambio del medico di famiglia e del pediatra che consente ai cittadini di selezionare il professionista che più prediligono senza spostarsi da casa. Oggi a questi servizi già rodati e apprezzati ne affianchiamo un altro: Cup – servizi online, il nuovo servizio che consente ai cittadini di stampare direttamente da casa i moduli di prenotazione delle proprie prestazioni sanitarie e visite specialistiche, senza dover attendere l’arrivo via posta”.

Il servizio online di Cup consente di gestire in maniera autonoma la stampa del modulo di prenotazione di una visita anche il libera professione. Il modulo è utile come promemoria dell’appuntamento, come ausilio al pagamento del ticket (in quanto riporta il codice a barre necessario per il pagamento alle casse automatiche), il codice Pagonline utile al pagamento online e, su richiesta, il bollettino per il pagamento in uno dei punti di incasso abilitato pagoPA sul territorio. Il documento, inoltre, consente la detrazione fiscale dell’importo ticket indicato.

“Un’innovazione che cambia il modo di rapportarsi con i servizi – sottolinea Stefano Fugazzi, direttore Servizi per l’accesso e relazioni con l’utenza – non sarà più il cittadino ad adattare i suoi orari per accedere ai servizi, ma i servizi saranno disponibili in ogni momento. Il vantaggio per i cittadini è notevole: il portale funziona per tutte le prenotazioni, quindi quelle fatte per il Sistema sanitario nazionale, ma anche per le visite in libera professione e le visite autogestite, ovvero quelle assegnate direttamente al paziente dal reparto per un controllo o una visita successiva al primo accesso. Su quest’ultime si avrà il vero vantaggio, in quanto spesso sono appuntamenti o spostamenti ricevuti direttamente dai professionisti sanitari e comunicati per telefono. Inoltre si avrà la possibilità puntuale di sapere a quale appuntamento si riferisce l’SMS ricevuto”.

Cup – servizi online è un servizio gratuito attivo 24 ore su 24 all’indirizzo https://www.ausl.pc.it/stampapr. Il funzionamento è semplice e immediato, è sufficiente: