Rugby – I Lyons vogliono tornare a vincere: domenica arriva il Petrarca Padova

La Serie A Elite torna al Beltrametti e chiude il weekend dell’Immacolata, con una delle sfide più difficili per i Lyons di Urdaneta e Paoletti. Domenica alle ore 14.00 arriva a Piacenza la corazzata del Petrarca Padova, Vice-Campione d’Italia e secondo in classifica.

Il momento dei Lyons

I tuttineri sono ancora la squadra da battere nel massimo campionato italiano, avendo raggiunto le ultime tre finali scudetto e dopo aver vinto il Titolo nel 2022. La squadra patavina è allenata dai due ex-Azzurri Andrea Marcato e Paul Griffen, a cui si aggiunge lo specialista della mischia chiusa Victor Jimenez. Fino alla scorsa giornata, il Petrarca era ancora imbattuto e capolista, ma un passo falso sul campo del Mogliano ha aperto le porte al sorpasso in vetta del Colorno. I tuttineri saranno quindi affamati di vittoria, per non perdere contatto con il primo posto e lanciare un messaggio a tutte le pretendenti, tra cui il Rovigo che sarà l’avversario del Petrarca nell’ultima giornata del 2023 il 24 dicembre.

L’ostacolo principale per i Petrarchini sarà ancora una volta la mischia dei Lyons, arma migliore dei bianconeri in questo inizio di campionato. Anche nell’ultima sfida di Colorno, la rimonta bianconera è partita dal pacchetto degli avanti, che ha portato a marcare due volte il tallonatore Minervino, leader del reparto insieme al numero 8 Portillo.

Lo stesso Minervino ha parlato della sfida che aspetta i suoi

“Dopo 4 partite perse per pochi punti, abbiamo capito quanto questo campionato si giochi sui piccoli dettagli. Dobbiamo essere più precisi e cinici nel sfruttare le occasioni, soprattutto contro squadre più forti come il Petrarca. Abbiamo dimostrato di poter battere chiunque, l’atteggiamento della squadra è quello giusto, dobbiamo solo sbloccarci con una vittoria per riprendere a marciare. Anche domenica saranno fondamentali le fasi di conquista, dove abbiamo dimostrato che se lavoriamo bene possiamo mettere in difficoltà chiunque e impostare il nostro gioco”.

Tutto pronto, dunque, per la sfida di domenica al “Beltrametti” di Piacenza. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma streaming di DAZN. Calcio di inizio alle ore 14.00.