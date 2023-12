Spaccio, falso e ricettazione: in carcere 48enne

Si comunica che nella mattinata odierna la Squadra Mobile della Questura di Piacenza ha dato tratto in arresto per i reati di spaccio, falso e ricettazione un cittadino italiano classe 1976, che deve scontare più di 4 anni di reclusione a seguito di condanna definitiva per tali fatti commessi negli scorsi anni a Piacenza.

Il soggetto godeva del beneficio dell’affidamento in prova ai servizi sociali, ma in data 7 ottobre 2023 è stato denunciato dalle Volanti di Piacenza per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli operanti, che nella circostanza stavano arrestando in flagranza di reato un conoscente dell’uomo per evasione.

Alla luce anche di tali fatti, l’A.G. revocava il beneficio in essere, disponendo che l’uomo venisse incarcerato. L’uomo è stato quindi associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’A.G. procedente.