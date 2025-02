Presunti maltrattamenti alla scuola Vittorino da Feltre, chieste condanne a oltre 3 e 2 anni per le due maestre

Chiesta la condanna per le due maestre della Vittorino da Feltre accusate di maltrattamenti nei confronti di alunni che frequentavano la Terza Elementare. Questo pomeriggio il pm Antonio Colonna ha tenuto la requisitoria, durata oltre sei ore, al termine della quale ha chiesto la condanna per le due insegnanti della scuola elementare: 3 anni e 2 mesi per Elena Fazio e 2 anni e 2 mesi per Stefania Innamorato.

Già prosciolta la terza insegnante finita al centro delle indagini.

Le due insegnanti erano finite agli arresti nel novembre 2017 dopo la conclusione dell’indagine, con l’ausilio di telecamere, della Polizia Municipale di Piacenza, coordinata dalla Procura di Piacenza.

Tutto era iniziato nell’ottobre 2017 quando un’insegnante di sostegno, assegnata a un bambino autistico, aveva riferito alla direttrice scolastica dell’istituto alcuni episodi e comportamenti adottati da due docenti.

La responsabile della struttura, a quel punto, aveva contattato la Polizia Municipale, riportando quanto ascoltato. Gli inquirenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria, coordinati dal sostituto procuratore Antonio Colonna, avevano iniziato le indagini, piazzando telecamere di sorveglianza all’interno delle aule. Dispositivi in grado di trasmettere immagini in diretta.