Prima festa per la LTP Volley Academy Piacenza/UYBA: Modena KO 3-1

Prima vittoria stagionale per la LTP Volley Academy Piacenza/UYBA nel derby emiliano contro Volley Academy Modena.

Gara molto combattuta che le piacentine hanno saputo affrontare con il giusto atteggiamento e la giusta determinazione imponendosi per 3-1 sulle modenesi, Tre punti fondamentali per la zona salvezza.

Nel primo parziale l’approccio contratto della Volley Academy Piacenza permette alle ospiti di portarsi avanti nel punteggio, ma le ragazze di coach Mineo, con una grande reazione, riescono ad aggiudicarsi il set. Nel secondo parziale la storia non cambia. Modena va in vantaggio, ma i colpi in attacco di Kraja e Masotti, uniti ad un buon servizio, sono fondamentali per Piacenza che rimonta e sorpassa le ospiti vincendo anche il secondo set.

Sul 2-0 la VAP/UYBA perde brillantezza e la Volley Academy Modena ne approfitta per riaprire la gara portandosi sul 2-1. Il quarto set è quello decisivo. La squadra di casa ritrova grinta ed entusiasmo e sfodera una prestazione splendida sia in attacco che in difesa. Alla fine è un potente diagonale di Falcetta a chiudere il set e regalare la vittoria alla VAP/UYBA.

LTP VAP/UYBA – VOLLEY ACADEMY MODENA 3-1 (25-21, 25-23; 21-25; 25-21)

LTP VAP/UYBA: Flacetta 6, Gainelli 2, Masotti 11, Sabatelli 8, Soragna, Kraja 13, Antonucci 3, Magnabosco, Zlatanov, Clemente 7, Corradi, Ferrari 6, Crisafulli (L1), Gazzola (L2).

Allenatori: Mineo – Chiodaroli

VOLLEY ACADEMY MODENA: Bertocchi 3, Lusafi, Giovannini, Misigoj 4, Usai 2, Tamagnini, Fiorani 14, Martinato 14, Martini 2, Giudice, Cerbuch 10, Menesello, Bulgarelli 6, Bastagli.

Allenatore: Montaldi