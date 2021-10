La Canottieri Ongina cala il tris: 3-1 al Grassobbio e secondo posto

Nel secondo match interno consecutivo, in serie B maschile (girone C) la Canottieri Ongina conquista l’intera posta in palio contro i bergamaschi dell’Mgr Grassobbio e festeggia il terzo successo in altrettante partite. Per i gialloneri di Gabriele Bruni, una bella prova di carattere dopo quella di sette giorni prima contro Unitrento (da 0-2 a 3-2 in casa), con la consapevolezza di come anche il lato mentale ed emotivo ricopra un ruolo importante, al pari di quello di valore tecnico, in questo campionato impegnativo.

Secondo posto

Con il bottino pieno, la Canottieri Ongina sale al secondo posto a braccetto a quota 8 punti con il Ks Rent Trentino, a segno al tie break contro Cavaion, prossimo avversario dei gialloneri nel match esterno di sabato alle20,30. In testa, invece, c’è il Gabbiano Mantova, corsaro sul campo dell’Unitrento (0-3).

Un successo, quello centrato ieri dalla squadra di Bruni, che non è stato scontato, come testimonia il primo set, dove De Biasi e compagni sono andati sotto di cinque lunghezze (prima 11-16 e poi 15-21). Nel finale, un’entusiasmante rimonta che però non è stata finalizzata, con l’Mgr che l’ha spuntata col minimo scarto (23-25). Dopo il cambio di campo, la Canottieri Ongina ha iniziato a ingranare, ribaltando la situazione fino al 3-1 conclusivo. Nella fase break giallonera spiccano i 7 ace e i 13 muri (dei quali 5 di Beppe De Biasi). Mattatore del match, l’opposto Henry Miranda con 21 punti, spalleggiato dallo stesso De Biasi al centro (14) e da Sandro Caci in banda (14), ma la squadra ha brillato nel suo complesso, con apporti individuali importanti anche se meno appariscenti come quello per esempio di Cereda in difesa e di Piazzi in ricezione subentrato a Bacca. Grassobbio, invece, ha fatto leva soprattutto sull’asse di posto quattro Gamba-Bonetti (17 e 16 punti), oltre a buoni spunti al servizio, per tentare lo sgambetto ai piacentini.

CANOTTIERI ONGINA-MGR GRASSOBBIO 3-1

(23-25, 25-19, 25-20, 25-21)

CANOTTIERI ONGINA: Bacca 6, De Biasi B. 14, Miranda 21, Caci 14, Fall 8, Ramberti 2, Cereda (L), Piazzi 1, Paratici 1, De Biasi M.. N.e.: Zorzella, Ousse, Durante (L). All.: Bruni

MGR GRASSOBBIO: Bonetti 16, Beretta 4, Vavassori 3, Gamba 17, Cornaro 8, Maffeis 10, Gherardi (L), Tasca, Musitano, Pessina 1, Festa 1, Armanni. N.e.: Gurioni (L). All.: Incitti