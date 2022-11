Arriva la prima neve sul Piacentino, precisamente sulle montagne della nostra provincia. Si segnalano i primi fiocchi in Val Trebbia e Val Nure, a mille metri di altitudine. Nella foto a corredo un’immagine scattata a Mareto dalle webcam di Meteovalnure.it. Sulle zone collinari e in pianura, invece, la perturbazione si è concretizzata in pioggia.