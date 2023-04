Primo compleanno per il mercato coperto di Campagna Amica: “Abbiamo acceso i riflettori sulla cultura del buon cibo”

Sabato 15 aprile si festeggia il primo compleanno del Mercato Coperto di Campagna Amica.

Era il 9 aprile del 2022 quando in via Farnesiana, 17 a Piacenza venivano inaugurati gli spazi dedicati ai prodotti agricoli Made in Italy. La volontà era di creare un luogo per la spesa genuina, di qualità valorizzando la filiera corta in un rapporto diretto tra produttore e consumatore. Non solo, obiettivo era anche diffondere la cultura del buon cibo, amico dell’ambiente, promuovendo eventi, laboratori, degustazioni e iniziative solidali.

RIFLETTORI ACCESI SULLE TRADIZIONI

“In questo primo anno – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – abbiamo acceso i riflettori sulle nostre tradizioni. Lo abbiamo fatto attraverso la storia delle aziende agricole di Campagna Amica, testimoni preziose del legame virtuoso dal campo alla tavola”.

Aperto ogni fine settimana (il venerdì dalle 16 alle 21, il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 14), il Mercato Coperto di Campagna Amica promuove oltre alla spesa direttamente dai produttori, agriaperitivi, pranzi e cene contadini con piatti realizzati con i prodotti delle aziende agricole (il venerdì dalle 18, il sabato e la domenica dalle 12, con prenotazioni al 335-5330455 e con possibilità anche di asporto), corsi di cucina, laboratori per bambini, convegni e feste a tema sulla stagionalità dei prodotti. Un calendario ricco e coinvolgente per parlare a tutti e per fare educazione alimentare.

L’offerta del Mercato Coperto va incontro anche ai palati più esigenti: dagli ortaggi alle confetture, dalla carne dell’allevamento di Chianina, Marchigiana e Piemontese della Val Tidone al pesce fresco dei pescatori di Sestri Levante, ma anche le uova di gallina appena deposte, il pane, la pasta fresca, il riso, i salumi, il latte e i formaggi freschi, il miele, i funghi e i tartufi e naturalmente i vini piacentini e la birra artigianale.

Di fronte al Mercato in via Farnesiana a Piacenza è disponibile un ampio parcheggio gratuito e riservato.

I MERCATI CONTADINI DI CAMPAGNA AMICA

L’inaugurazione del Mercato Coperto ha ampliato l’offerta dei mercati contadini già presenti sul territorio.

Questi gli appuntamenti tradizionali all’aperto: il lunedì e il venerdì mattina l’appuntamento è in piazza Duomo a Piacenza, il giovedì mattina i produttori di Campagna Amica sono in piazza Cavour a Fiorenzuola, la domenica mattina il mercato contadino è a Carpaneto, mentre la mattina di ogni primo sabato del mese il ritrovo è nel parcheggio di Rossetti Market di Alseno.

DA OTTOBRE NELL’AREA RISTORO DEL PALABANCASPORT

Per promuovere lo sport abbinato a una buona alimentazione, dallo scorso 30 ottobre anche il PalabancaSport è entrato nella rete Campagna Amica. In occasione delle partite di volley e basket, i tifosi possono infatti gustare prodotti di eccellenza, dai panini con i salumi dop piacentini alle macedonie, dalle patatine fritte della nostra montagna ai succhi di frutta a km zero.

L’area ristoro del PalabancaSport è quindi targata Campagna Amica, con alcune delle eccellenze del Mercato Coperto di via Farnesiana, 17 a Piacenza, disponibili nelle pratiche agri-bag per essere gustate dai tifosi.

Coldiretti Piacenza ha stretto un importante accordo con le squadre di pallavolo e basket, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e UCC Assigeco Basket, che prevede una collaborazione volta alla sana e corretta alimentazione, che promuova prodotti genuini, di qualità, attenti al territorio e all’ambiente.

“Il PalabancaSport – afferma il direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli – ha rappresentato un’opportunità in più per il patrimonio agroalimentare del territorio, valorizzando i fondamenti della dieta mediterranea e il legame fra i prodotti dell’agricoltura e i cibi consumati ogni giorno”.

La dieta mediterranea – ricorda il responsabile di Campagna Amica Valerio Galli – è patrimonio culturale dell’umanità da parte dell’Unesco ed ha consentito all’Italia di conquistare una speranza di vita che è tra le più alte a livello mondiale, a conferma della bontà di un regime alimentare che rispecchia il valore e la grande varietà enogastronomica italiana.

EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA NELLE SCUOLE

Prosegue da oltre vent’anni anche il progetto di Coldiretti nelle scuole.

Sono oltre 1.200 gli studenti piacentini – dalle scuole d’infanzia alle secondarie – che quest’anno scolastico sono stati coinvolti nel progetto di Educazione alla Campagna Amica intitolato “Acqua, Terra, Sole. Gli Elementi del buon cibo e dell’agricoltura sostenibile”. Il progetto nasce dall’anima femminile di Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa, in stretta collaborazione con Coldidattica. “L’obiettivo principale delle attività che da più di vent’anni vedono l’impegno di Coldiretti nelle scuole– afferma il Direttore di Coldiretti Piacenza Roberto Gallizioli- è la creazione di percorsi educativi volti a favorire il consumo consapevole, la corretta educazione agro-ambientale e la scoperta del territorio”.

UNA FILIERA AGRICOLA TUTTA ITALIANA

Il progetto rientra nel più ampio impegno di Coldiretti per la costruzione di una filiera agricola tutta italiana: formare consumatori consapevoli del patrimonio agricolo ed enogastronomico del proprio territorio, infatti, dà un contributo fondamentale allo sviluppo dell’agricoltura, settore primario per l’Italia. Come da tradizione, al termine del percorso saranno gli alunni ad esprimere con un elaborato o un progetto il bagaglio di conoscenze ed esperienze acquisite durante le lezioni in classe e il 24 maggio al PalabancaSport verrà organizzata la festa finale con un programma ricco di attività rivolto a tutti i partecipanti e con le premiazioni degli elaborati valutati da una giuria qualificata.