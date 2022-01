Pro Patria – Piacenza, biancorossi in campo dopo oltre un mese

A più di un mese dall’ultima partita il Piacenza Calcio si accinge a fare il suo ritorno in campo. Dopo la sconfitta dello scorso 21 dicembre che ha chiuso il 2021 biancorosso c’è stato il classico stop natalizio. Una sosta che, come ben sappiamo, si è però protratta a dismisura a causa della diffusione della variante Omicron del Coronavirus. Una minaccia che comunque è tutt’altro che debellata, ma al momento il club biancorosso ha evitato il pericolo focolai (ma un positivo in rosa c’è) ed in settimana si è sottoposto a diversi test.

Dopo un mese in cui il mercato è stato protagonista indiscusso sarà dunque il campo a riprendersi giustamente la scena. Il menù offre ai tifosi subito un piatto succulento: a Busto Arsizio, contro la Pro Patria per i ragazzi di Scazzola sarà già uno scontro diretto.

Ascolta PRO PATRIA – PIACENZA su RADIO SOUND

Allo “Speroni” i biancorossi hanno la chance di iniziare il 2022 nel migliore dei modi. Vincere significherebbe guadagnare punti contro un avversario in lotta per la salvezza ed, oltretutto, allontanarsi dalla zona dei playout per poter iniziare a guardare in alto.

Lo scorso settembre, nell’unico precedente di quest’anno, finì 1-1 (segnarono Gonzi e Parker). La squadra di Luca Prina ha perso una sola partita nelle ultime 6 giornate del 2021, ma non brilla per qualità offensive: solo 16 reti in stagione, con il terzo peggior attacco di tutto il girone A di serie C.

Scazzola deve ridisegnare il suo Piacenza

Non è certo semplice il compito del mister che deve mantenere l’identità del suo Piacenza, nonostante i tanti movimenti di mercato ed il lungo stop. Ad oggi la finestra di gennaio ha visto partire dalla città Codromaz, De Grazia ed Angileri e Simonetti ma a questi potrebbero aggiungersi anche Burgio e Gissi. In arrivo invece Massimiliano Rossi, Francesco Cosenza, Luca Castiglia, Davide Munari e Francesco Rillo. A tutto questo dobbiamo poi aggiungere che Bobb non sarà sicuramente della partita, perché impegnato in Coppa d’Africa, Corbari sarà out probabilmente fino a fine campionato, Rabbi ha rimediato ad inizio anno una distorsione alla caviglia e Suljic è squalificato. Insomma al tecnico l’arduo incarico di mettere insieme i pezzi del puzzle.

23esima giornata di campionato

Domenica 23 gennaio, ore 14:30

FeralpiSalò – Lecco

Fiorenzuola – Pro Sesto

Pro Patria – Piacenza

Giana – Trento

Legnago – Verona

Mantova – Albinoleffe

Pergolettese –Sudtirol

Pro Vercelli – Juve U23

Renate – Seregno

Triestina – Padova

Le prossime partite del Piacenza

SABATO 29 gennaio, ore 14:30 PIACENZA – MANTOVA

MARTEDI 1° febbraio, ore 18:00 PIACENZA – VIRTUS VERONA

SABATO 5 febbraio, ore 14:30 LEGNAGNO – PIACENZA

DOMENICA 13 febbraio, ore 14:30 PIACENZA – PERGOLETTESE

MERCOLEDI 16 febbraio, ore 18:00 JUVE U23 – PIACENZA

DOMENICA 20 febbraio, ore 14:30 PRO SESTO – PIACENZA

MERCOLEDI 23 febbraio, ore 21:00 PIACENZA – TRIESTINA

DOMENICA 27 febbraio, ore 15:00 PIACENZA – SUDTIROL