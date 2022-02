Pro Sesto – Piacenza 2-1, seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi. Scazzola: “Sconfitta per gli episodi” – AUDIO

Seconda sconfitta consecutiva per un Piacenza che sembra aver improvvisamente perso le sue certezze. Contro la Pro Sesto penultima in classifica e a secco di vittoria in casa da oltre un anno i ragazzi di Scazzola vengono superati per 2-1. I lombardi passano al 10′ con un calcio di rigore, per la verità molto dubbio, poi realizzato da Scapuzzi. I piacentini reclamano per un presunto penalty su Gonzi, ma nel finale di frazione il pari arriva comunque. Il mago Cesarini si inventa un calcio di punizione dei suoi: Del Frate da una parte, pallone dall’altra. Nella ripresa il Piacenza prende fiducia e va vicinissimo al vantaggio con Nava, ma subito dopo, al 63′ arriva il gol che decide la partita. In contropiede Scapuzzi serve Ghezzi che batte imparabilmente Pratelli. Nel finale Dubickas segna un bellissimo gol, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Mercoledì, alle ore 18:00, il Piacenza dovrà far dimenticare in fretta le ultime due partite: al “Garilli” arriverà la Triestina.

La partita

Secondo tempo

93′ Raicevic prova la rovesciata. Palla fuori di pochissimo.

90′ tiro cross da parte di Lamesta, rimpallato dai giocatori della Pro Sesto. Concessi ben 5 minuti di recupero.

Entra Bobb al posto di Castiglia.

71′ Scazzola prova le carte Lamesta e Raicevic. Fuori Cesarini e Munari.

68′ Esce Brentan ed entra Marchesi.

Adamoli entra al posto di Maldini.

63′ Contropiede della Pro Sesto, Scapuzzi serve Ghezzi che mette alle spalle di Pratelli. Pro Sesto – Piacenza 2-1.

59′ punizione pericolosa per il Piacenza. Se ne incarica Suljic, poi c’è la deviazione di un giocatore della Pro Sesto che concede il corner. Nel frattempo esce Rabbi ed entra Dubickas. Sugli sviluppi Nava sbaglia un gol clamoroso. Un metro fuori dall’area piccola, sulla ribattuta i biancorossi non riescono a trovare la rete.

51′ Corner per la Pro Sesto. Fallo in attacco dei locali che insaccano quando il gioco era ormai fermo.

50′ Piacenza che reclama ancora. Rabbi tira da fuori area, c’è un tocco di mano di un difensore, ma il braccio è oggettivamente attaccato al corpo.

Iniziata la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni

Il primo tempo

Finisce il primo tempo Pro Sesto – Piacenza 1-1.

44′ Maldini mette giù Rabbi al limite dell’area: bellissimo il suggerimento di Cesarini. Calcio di punizione molto interessante per il Piacenza. Gol di Cesarini, splendido su calcio di punizione. Pro Sesto – Piacenza 1-1.

31′ Il Piacenza reclama per un calcio di rigore per presunto fallo su Gonzi.

25′ Dopo qualche segnale all’inizio il Piacenza è in grande difficoltà nella costruzione di gioco, per ora solo lanci lunghi che rendono molto complicato qualsiasi tentativo di fraseggio. Al momento i biancorossi non sono mai realmente stati pericolosi.

8′ Calcio di rigore per la Pro Sesto: Castiglia secondo il direttore di gara commette fallo all’interno dell’area. Scapuzzi dal dischetto batte Pratelli. Pro Sesto – Piacenza 1-0

5′ Primo corner della partita per il Piacenza

Iniziata la gara tra Pro Sesto e Piacenza

Le formazioni

Pro Sesto (3-5-2) Del Frate, Pecorini, Toninelli, Maldini, Mazzarani, Gattoni, Brentan, Sala, Scapuzzi, Ghezzi Capogna. All Di Gioia

Piacenza (4-4-2) Pratelli, Parisi, Nava, Marchi, Giordano, Munari, Suljic, Castiglia, Gonzi, Cesarini, Rabbi

All. Scazzola

Le parole di mister Scazzola