Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio è sconfitta nella trasferta di San Damaso

La Pallavolo Sangiorgio non conquista punti in casa della capolista, sul campo della Tieffe Service arriva la terza sconfitta consecutiva. Le albicelesti scivolano al sesto posto della classifica.

Coach Matteo Capra opta per Tonini opposta che forma la diagonale con Salimbeni, Gilioli e Marc in posto 4, D’Adamo e Zoppi al centro, Galelli in alternanza con Viaroli in seconda linea, causa l’infortunio di Tacchini. Nei primi scambi la squadra piacentina parte bene, 4-10 mettendo in difficoltà le modenesi, alcuni errori di troppo permettono a San Damaso di rientrare in gara, pareggiare i conti e vincere il parziale (25-19).

Nel secondo la Tieffe Service rompe l’equilibrio iniziale, 8-8, dilatando sempre di più il vantaggio (13-10 e 17-12) sino al 25-16. Nel terzo Capra gioca la carta Hodzic opposta con Perini a formare la diagonale spostando in posto 4 Tonini per Marc, nei primi scambi il cambio sortisce gli effetti sperati, 9-13, poi San Damaso impatta ed allunga, 19-17, prima del rush finale. Un filotto di sei ad uno per le modenesi chiude l’incontro, 25-18.

Nel prossimo turno la Pallavolo Sangiorgio è obbligata a ritornare a vincere per rientrare nel girone play off (solamente la seconda posizione permette di accedere alla post season): l’avversario sarà il derby piacentino contro la Ltp Vap Uyba, giovane formazione nell’ultimo turno ha strappato un punto a Marudo. Appuntamento alle 18, sabato 26 dicembre, presso il palazzetto dello sport di San Giorgio Piacentino.

Tieffe Service San Damaso-Pallavolo Sangiorgio 3-0

(25-19, 25-15, 25-18)

Tieffe Service San Damaso: Tinti, Venturelli, Credi, Bobbera, Iulli, Tesini, Bellei, Baldoni. Pecorari, Arletti, Montorsi (L), Raineri, Borelli (L). All. Oba.

Pallavolo Sangiorgio: Errico, Perini, Gilioli 7, Molinari, Galelli (L), Salimbeni, Tonini 17, Viaroli (L), Zoppi 3, Hodzic 5, Marc 2, D’Adamo 7. All. Capra.

Risultati

Ltp Vap Uyba-Tomolpack Marudo 2-3;

Rubierese Volley-Ass. sport. Corlo oggi

Tieffe Serv. San Damaso-Pall. San Giorgio 3-0

Arbor Interclays Reggio Emilia-Volley Academy Modena 3 marzo

Cr Transport Ripalta Cremasca- Volley Stadium Mirandola 3-1

Riposa: Galaxy Inzani Volley.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 26 punti; Cr Transport Ripalta, Rubierese Volley, Tomolpack Marudo 21; Volley Stadium Mirandola 20; Pallavolo Sangiorgio 19; Arbor Reggio Emilia 16; Ass. Sport Corlo 14; Galaxy Inzani Volley 12; Ltp Vap Ubya Piacenza 3; Volley Academy Modena 0.