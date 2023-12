Ecosistema urbano, Piacenza è la provincia che produce più rifiuti in Italia

Piacenza 46esima nella classifica inerente all’ecosistema urbano stilata dal Sole 24 Ore e da Legambiente. La posizione è sostanzialmente invariata rispetto al 2022 (44esima posizione). Il dato che balza all’occhio è senza dubbio la produzione di rifiuti che ci vede in fondo alla classifica: siamo la provincia che produce la maggior quantità di rifiuti in Italia, con 795,973 chili pro-capite prodotti.

Siamo all’84esima posizione per quanto riguarda le Pm10 e quindi l’inquinamento atmosferico, 86esimi per i consumi idrici domestici, 91esimi per il numero di vittime della strada.

Per quanto riguarda i dati virtuosi, siamo 17esimi per dispersione idrica, 26esimi per il numero di persone che scelgono il bus, 19esimi per le isole pedonali e 11esimi per la presenza di alberi.