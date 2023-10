Nasce a Fiorenzuola il primo impianto in Italia per la produzione di fibra di carbonio: “Una giornata storica”

“Una giornata storica per Piacenza”. Ieri Mae Spa ha presentato al pubblico GALILEO, il primo impianto sperimentale italiano per la produzione di fibra di carbonio Made in Italy. Un progetto ambizioso e senza eguali a livello nazionale, che potrà potenzialmente garantire alla nostra economia una autonomia sul materiale che traccerà il futuro di molteplici settori, dall’automotive all’aerospace. Progetto unico in Italia che ha trovato sede proprio a Fiorenzuola.

Il progetto LAMPO

AMPO è finalizzato a semplificare il processo produttivo di stabilizzatori verticali e orizzontali rendendolo più snello veloce ed economico attraverso lo studio e la messa a punto di sistemi automatici di rilevazione e di riparazione dei difetti che possono essere introdotti accidentalmente durante il processo di produzione dei materiali (compositi a matrice polimerica e fibra lunga). Le attività di ICCOM sono descritte in OR5 – Materiali, Processi e Tecnologie per il futuro e saranno focalizzate alla caratterizzazione dei polimeri PAN e dei precursori per le fibre di carbonio (CF) e al covering/grafting delle stesse, nonchè allo studio di nuovi monomeri per le resine termoindurenti da fonti rinnovabili e delle metodologie di ri-utilizzo dei compositi a fine vita.