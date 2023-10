Ciclismo – Nel 2024 il VO2 Team Pink sarà la formazione Development del Team dsm firmenich

Importante novità per la stagione 2024 per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, società ciclistica piacentina protagonista nel panorama del settore giovanile femminile. Il sodalizio del presidente Gian Luca Andrina è lieta di confermare l’impegno anche per la prossima annata relativo alla formazione Donne Juniores, già allestita anche quest’anno con grandi soddisfazioni in campo italiano e internazionale. La “ciliegina sulla torta” è l’accordo con il Team dsm firmenich, del quale la Bft Burzoni VO2 Team Pink sarà la formazione Development sempre nell’ambito della categoria Donne Juniores.

Il presidente Gian Luca Andrina

“Collaborare con il Team dsm firmenich dà un valore aggiunto alla nostra realtà e concretizza ciò che abbiamo fatto in questi anni. Abbiamo dimostrato di essere un team solido, che sa anche creare e trasferire valore. Quando una realtà World Tour così prestigiosa si accorge di te ed è disponibile a collaborare, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Questo accordo è una soddisfazione per tutti noi, dallo staff al team e alle stesse ragazze, che sono le protagoniste”.

Il Team Manager Stefano Solari

“Da tempo cercavamo un “faro guida” che ci facesse crescere senza snaturarci e rimanendo noi stessi. Nel Team dsm firmenich abbiamo trovato una realtà che dà piena libertà alla sua foramzione Development, mettendo al contempo a disposizione la sua struttura e le proprie conoscenze, con la possibilità di crescere e aggiornarsi a livello tecnico e anche in altri aspetti tra cui la nutrizione. E’ bastata una mezza giornata per condividere le rispettive idee relative al ciclismo, vista la grande sintonia naturale che abbiamo trovato. Spero per noi sia effettivamente un’occasione di crescita e che le nostre ragazze siano all’altezza un giorno di passare in questo prestigioso team”.

Hans Timmermans, coordinatore dello scouting dsm

“Sapevamo che Bft Burzoni fosse un team di sviluppo molto rispettato in Italia. Nei colloqui che abbiamo avuto insieme è stato chiaro che c’era una forte sovrapposizione nella filosofia delle nostre due squadre. Condivideremo con loro le nostre conoscenze e speriamo di dare qualcosa in più allo sviluppo delle loro cicliste e del loro staff. Non vediamo l’ora di collaborare con loro”.

Attualmente, il Team dsm-firmenich comprende una ciclista cresciuta nella società piacentina: la piemontese Francesca Barale, classe 2003.