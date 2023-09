Volontariato in Onda, il progetto contro il bullismo di Epikurea. Simona Tonini: “Al via la raccolta fondi” – AUDIO

Volontariato in Onda, il progetto contro il bullismo e a favore della differenza di genere di Epikurea. E’ il tema dell’ultima puntata del programma quindicinale realizzato da Radio Sound e da Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Simona Tonini, Presidente di Epikurea APS – Piacenza ha parlato del progetto “RaccontiamoLA Giusta – contro bullismo e a favore della differenza di genere”, che ha ho ottenuto un contributo complessivo regionale di 19.000 euro (il 50% dell’iniziativa).

“Porteremo nelle scuole della nostra comunità montana un progetto contro il bullismo, per la partita di genere a sostegno della cultura femminile. Un’iniziativa importunante che durerà circa due anni, quindi proprio per questa lunga durata serve che anche il territorio sostenga il progetto come ha fatto la Regione. Siamo contenti di affrontare l’argomento con i ragazzi attraverso dei laboratori di scrittura, teatro e affrontando il tema del digitale in senso positivo. Insomma li renderemo protagonisti di un messaggio di comunicazione rispetto a queste problematiche riportate purtroppo quotidianamente dalla cronaca. Per questo abbiamo deciso di attivare una raccolta fondi per sostenere parte delle spese”.

Come si può partecipare?

“Attraverso Epikurea Promo Benessere (vedi foto). Si può donare iscrivendosi alla nostra associazione e in regalo si avrà un trattamento professionale di benessere. In questo modo si diventa soci sostenitori di questo progetto contro il bullismo. Cerchiamo di unire il benessere un po’ per tutti”.

Epikurea, è una realtà radicata del territorio

“Dal 2015 ci occupiamo di relazioni. Famiglia, coppia, delle singole persone che hanno perso lo scopo della loro vita: cerchiamo di migliorare le relazioni personali e lavorative. Ci occupiamo di progettazione sociale e abbiamo aperto anche a questi percorsi di benessere. Dobbiamo occuparci di noi stessi a 360 gradi”.

Raccolta fondi per il progetto