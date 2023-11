Progetto Niver premiato con il forum sanità 2023, tecnologia digitale nelle emergenze -AUDIO

Progetto Niver continua il suo percorso, superati brillantemente i test beta proseguono quelli che sono gli step successivi di promozione, prima che sia fruibile dai pazienti. Il progetto è stato premiato con il “Premio Forum Sanità 2023 il 13 ottobre scorso, premio ritirato da Edoardo Pasotti. In attesa dell’esito della candidatura al “Premio Cambiamenti 2023”, un’iniziativa delle CNA nazionali dedicata alle neo-imprese micro-piccole con sede in Italia, che si sono distinte per l’innovazione nei loro prodotti e processi.

Progetto Niver – Come funziona

“Il progetto Niver è una nuova tecnologia che viene in aiuto dei soccorritori – racconta il Direttore tecnico del progetto Ilario Pasotti – permettendo agli stessi di poter identificare i principali dati personali e di salute, in caso di emergenza, come patologie, le cure, in pochissimi secondi scannerizzando il paziente intercettando così un suo device”.

Audio intervista con Italo Pasotti e il Prof. Fausto D’Agostino

Progetto Niver – Viaggiare con tranquillità anche all’estero

“La parte innovativa tecnologica permette alla persona di avere con se – spiega Italo Pasotti – un qualsiasi device a sua scelta purchè sia intercettabie con un segnale nfc (abbreviazione di Near Field Communication, che si può tradurre come comunicazione in prossimità), e poter viaggiare sempre con, a portata di mano i propri dati sanitari. Parliamo di dati utili per la prima emergenza non di fascicoli sanitari.

Progetto Niver – Un vantaggio per gli afflitti da patologie importanti

“Nel 2018 la commissione europea – ancora Pasotti – aveva segnalato proprio questa lacuna in caso di prima emergenza. Da qualche anno stavamo lavorando a questo progetto e grazie all’aiuto del Professor Fausto D’Agostino dirigente del reparto di rianimazione del policlinico di Campus a Roma e Presidente del Centro formazione Medica, un passo alla volta, siamo riusciti a far conoscere l’esistenza di Niver”.

Progetto Niver, la sua importanza

“Il Progetto Niver è un’innovazione importante – spiega il Professor Fausto D’Agostino dirigente del reparto di rianimazione del policlinico di Campus a Roma e Presidente del Centro formazione Medica – e grazie al mio contributo personale sarà presentato al Congresso teorico-pratico sull’Emergenza Urgenza a Bari venerdì 24 e sabato 25 novembre, un incontro in cui si parlerà delle nuove tecnologie a supporto dell’emergenza urgenza. Un supporto digitale fondamentale per chi lavora nel campo delle emergenze.

Velocità nel primo intervento

“Riconoscere in maniera rapida e tempestiva le caratteristiche cliniche del paziente – indica il Professor D’Agostino – avere un’ anamnesi veloce è fondamentale nelle situazioni di emergnenza critiche dove il soccorritore ha difficoltà a reperire i dati di riconoscimento del paziente e del suo stato di salute. Un supporto importante per chi opera nelle unità di soccorso”.

Progetto Niver – Tempi per renderlo operativo

“La parte tecnica -anticipa Pasotti – è stata sviluppata quasi completamente, abbiamo superato la versione beta, con i primi test abbiamo verificato la sua funzionalità corretta. Adesso entra in gioco la parte operativa per allargare i test agli operatori sanitari”.

Appuntamento a Bari

“Devo prima di tutto ringraziare il Professor D’Agostono – dice Pasotti – perchè ci permetterà di partecipare ad un convegno fondamentale dove, incontreremo adetti ai lavori molto importanti che in futuro mi piacerebbe portare anche a Piacenza con lo stesso convegno, per poter parlare sempre di più di tecniche sull’emergenza urgenza”.

Progetto Niver, riconoscimenti

“lo scorso 13 ottobre abbiamo ricevuto a Roma il premio “Forum Sanità 2023” stiamo attendendo adesso l’esito della candidatura al Premio Cambiamenti 2023″, un’iniziativa delle CNA nazionali dedicata alle neo-imprese micro-piccole con sede in Italia che si sono distinte per l’innovazione nei loro prodotti e processi”. Il risultato dovrebbe arrivare a metà dicembre prossimo, a livello regionale siamo già tra i primi”.

Progetto Niver a Bologna

“Nelle prossime settimane – anticipa Pasotti – è in programma un incontro con un illustre direttore della struttura neuroanestetica e neurorianimazione pediatrica dell’OU Meyer di Bologna per discutere il possibile inserimento del nostro progetto nel settore pediatrico”.

Progetto Niver – Accesso ai pazienti

Una volta operativo i pazienti potranno accedere al progetto semplicemente con l’ausilio del medico di famiglia o di un medico di fiducia.

Obiettivo fondamentale delle prossime settimane

“E’ fondamentale per quanto mi riguarda – indica Ilario Pasotti – fa conoscere il progetto, le opportunità che arrivano dai prossimi convegni sono fondamentali, a cominciare dal prossimo a Bari previsto per venerdì e sabato prossimi. Si tratta di punti di partenza cruciali per far conoscere all’Italia l’esistenza di Niver e come questo possa portare aiuto ai cittadini”.