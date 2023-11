L’associazione AVE’ a Volontariato in Onda: Attuare nel Togo buone pratiche di insieme” – AUDIO

Francesca Molinari dell’Associazione AVE’ OdV, è stata ospite a Volontariato in Onda il programma quindicinale di Radio Sound realizzato in collaborazione con Csv Emilia, Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

AVE’ – racconta Francesca Molinari – sembra un saluto, ma in realtà è il nome della Prefettura di una località nel Togo. La nostra associazione è stata creata quando due giovani piacentini andarono nel 2002 a fare un campo di lavoro in Togo e da allora c’è un ponte che porta a un cammino di progetti fatti assieme.

Qual è la mission dell’Associazione?

Il nostro obiettivo è quello di aiutare giovani e donne affinché possano attuare buone pratiche di assieme. In particolare perché i problemi del nostro pianeta si possono risolvere solamente assieme. Per proteggere soprattutto la sua pelle che è molto fragile, cioè il suolo agricolo. E’ importante sensibilizzare alla presa in cura della terra puntando sulla solidarietà.

Tra le iniziative, il 20 novembre alle ore 21 è in programma alla Sala Riunioni Villa Raggio l’incontro “AGROECOLOGIA”

Il nostro obiettivo è favorire uno scambio tra coltivatori piacentini e togolesi sulle buone pratiche di agroecologia. Significa progettare e gestire dei sistemi agroalimentari durevoli nel tempo.

Francesca Molinari dell’Associazione AVE’ OdV

L’Associazione

E’ nata per sostenere un’Associazione “sorella” nel Togo di nome AJVAD (Associazione di Giovani Volontari in Azione per lo Sviluppo). Ora AJVAD è stata sciolta e sostituita ad opera dei medesimi soci fondatori dalla Associazione SDD Togo, “Soutien au Développement Durable”, e sta crescendo insieme ad essa ma è aperta ad altri partners in ogni parte del mondo.

Le parole ispiratrici

“Quanta energia positiva circoli lì in mezzo (una giovane volontaria parla della sua esperienza in un campo di lavoro in Togo) noi neanche ce la immaginiamo, quanto ogni nostro gesto, anche il solo fatto di parlare ad altri della loro situazione, arrivi là amplificato…..”.

L’evento del 20 novembre