Prosegue Appennino Festival 2023, il 5 agosto in Valnure e il 6 al Passo di Sella dei Generali

Prosegue, tappa dopo tappa, l’Appennino Festival. La rassegna diretta artisticamente da Maddalena Scagnelli in questi giorni mette in calendario diversi eventi: il primo, fuori festival, è la “Piva della Valnure”. L’appuntamento è sabato 5 agosto alle 21.30 al Pascolo dell’Acqua nera sulla strada panoramica che passa attraverso Pradovera, Mareto e Coli: per gli appassionati delle Quattro Province è un evento da non perdere, una serata di musica dedicata agli antichi strumenti dell’Appennino occidentale in uno scenario incantevole. A esibirsi saranno Paolo Simonazzi alla ghironda, i Passo Ballabile e le coppie tradizionali di piffero e fisarmonica.

Appennino Festival però mette in calendario anche un appuntamento domenica 6 agosto: la location è il Passo di Sella dei Generali, nel pascolo che delimita il percorso della Via degli Abati. Alle 18 si esibiranno il Parma Brass Ensamble e il Coro Val Curiasca.