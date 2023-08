Concorsi del Comune di Piacenza, riaperte le procedure e fissate le prove d’esame

Sono ufficiali da questa mattina (4 agosto) le date delle prove scritte per i concorsi pubblici banditi la scorsa primavera dal Comune di Piacenza, relativi all’assunzione di 28 persone a tempo indeterminato e di fatto bloccati, a livello nazionale, a causa dell’emergenza alluvione in Romagna.

Procedure

Si tratta delle procedure per l’assunzione di 21 addetti amministrativi contabili e 7 agenti di Polizia locale. Per i primi, lo scritto si terrà il 20 settembre prossimo al Palabanca, mentre per gli aspiranti agenti la prova scritta sarà qualche giorno prima, ovvero il 13 settembre, e si terrà all’auditorium Sant’Ilario.

La fissazione delle date e la relativa organizzazione (anche logistica) delle prove d’esame hanno visto impegnati a tempo di record gli uffici comunali che, nell’arco di appena 4 giorni – ovvero dal 31 luglio, data in cui il Governo ha soppresso la sospensione dei termini contenuta nel Decreto alluvione – sono riusciti a dare una risposta ai tantissimi candidati rimasti in attesa da quando era stato emesso il decreto in questione.

Si tratta del Decreto 61 del 1° giugno scorso, con il quale l’Esecutivo aveva disposto la sospensione dei concorsi pubblici per concedere più tempo alle persone residenti nei territori toccati dalle esondazioni che lo scorso maggio hanno devastato la Romagna. Un Decreto che aveva impattato anche sul Comune di Piacenza, che proprio il giorno prima per gli amministrativi, ovvero il 31 maggio, e il 18 maggio per gli agenti, aveva aperto i concorsi: solo per le posizioni amministrative le domande arrivate nel mese successivo sono state 445; per le posizioni di agenti della Polizia locale, invece, le domande sono state 128.

Esami

Per i candidati alle 21 posizioni di addetti amministrativi contabili la prova scritta era già stata fissata il 6 luglio, ma nei giorni precedenti – in virtù del Decreto citato – era stata necessariamente sospesa.

Lo scorso 31 luglio, dunque, con la legge di conversione del Decreto, il Governo ha sbloccato la situazione dando ai Comuni la possibilità di riattivarsi per fissare le date delle prove scritte. Una possibilità che il Comune di Piacenza ha deciso di cogliere al volo. Oggi, dunque, l’ufficializzazione con la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.comune.piacenza.it dedicata ai concorsi e alle selezioni, delle relative comunicazioni urgenti sul calendario delle prove.