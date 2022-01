Provvedimenti alla circolazione in via Campesio

Si comunica che, per consentire l’esecuzione dei lavori di potatura e di sistemazione del verde pubblico, da domani, mercoledì 26 gennaio, dalle ore 7 alle ore 17.30, in via Campesio, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere e quello di circolazione (con esclusione però da quest’ultimo divieto dei residenti e dei possessori di posti auto ivi ubicati, nonché dei mezzi di soccorso e di Polizia, i quali potranno circolare in entrambi i sensi di marcia in relazione alle fasi di svolgimento dei lavori), nonché – qualora necessario al fine di consentire la realizzazione dei lavori in condizioni di sicurezza – il senso unico alternato.