Si comunica che, per consentire l’effettuazione di alcuni scavi, dalle ore 8 di lunedì 14 alle ore 17 di mercoledì 30 marzo, in via Scalabrini, nei tratti compresi tra i civici 18 e 40 e tra i civici 60 e 140, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti delimitati dalla segnaletica di cantiere.