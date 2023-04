Punti di vista: “La squadra e Abbate credono nei playout”. L’analisi di Amorini dopo Piacenza-Pro Sesto – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Abbate l’aveva detto: “vedrete il mio Piacenza, quello che ho in testa, dopo la partita contro la Triestina. Lì saremo al top”. E cosi è stato. I biancorossi vincono meritatamente giocando una partita convincente contro la Pro Sesto, nonostante le tante assenze e la tensione. La squadra ha sempre dato la sensazione di saper cosa fare, a volte pressava alto, a volte rinculava nella sua metà campo per chiudere tutte le linee di passaggio e ripartire.

Due partite e un punto da recuperare alla Triestina, con la sensazione di essere la squadra con più fiducia ed energia. La prossima, ossia la trasferta di Busto Arsizio, è quella che facilmente deciderà tutto. Abbate e i suoi sono carichi, ma anche i tifosi non saranno da meno per cercare di raggiungere un obiettivo complicato ma non più impossibile.

